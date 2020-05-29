一次做好6個便當／海鮮篇：泰式小卷、鮮蝦便當

你每天又忙又累，如何為自己帶一份美味又低熱量的便當？超過7萬名粉絲追蹤、IG「PEI健身料理日記」，受到注重身材的網友持續關注，她做出一份份美味的料理，不但菜色口味多元，注意到健身族最怕吃不飽！現在就跟著超人氣的健身料理女孩PeiPei一起來做美味便當，還要一次做六個，全家人都可以一起享用！

【組合1：海鮮便當】

使用器材：電鍋、湯鍋

製作方法：

TEP.1 前一晚用鍋子滷杏鮑菇與海帶

TEP.2 將十穀米煮好，分裝成六份

TEP.3 兩個主菜拿到電鍋蒸

TEP.4 煮滾一鍋水，清燙花椰菜30 秒後盛起

(*可淋上少許好油幫助脂溶性維生素吸收)

TEP.5 使用燙過花椰菜的水做水煮蛋

TEP.6 將所有食材分裝至六個便當容器內即完成

菜色詳解

A 泰式小卷便當

熱量423 kcal ｜碳水46.5 g ｜脂肪11.2 g ｜蛋白質34.5 g （1 份）

B 鮮蝦便當

熱量390 kcal ｜碳水48.3 g ｜脂肪11.6 g ｜蛋白質22.3 g（1 份）

* 分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

主菜A 泰式小卷

熱量108 kcal ｜碳水2.4 kcal ｜脂肪0.6 kcal ｜蛋白質24 kcal

材料（3 份）

檸檬汁4 大匙／米酒（白酒）2 大匙／醬油2 大匙／魚露2 大匙／椰糖1 大匙／薑末2 大匙／蒜碎2 大匙／辣椒碎1 大匙／香菜（一把）／檸檬葉2片

作法：

1 處理醬汁：將檸檬汁、米酒、醬油、魚露與椰糖攪拌至糖溶解，加入切碎的薑、蒜、辣椒、香菜，最後加入捏碎的檸檬葉，攪拌均勻，可先嘗試味道釋出自己喜歡的酸甜度。

2 小卷洗淨，切片，放入容器中，淋上醬汁。

3 放入電鍋，外鍋加一杯水，按下開關蒸約10分鐘後完成。

主菜B 菇蘆筍蒜香豆腐蒸蝦

熱量114 kcal｜碳水4.3 kcal｜脂肪3.8 kcal｜蛋白質15.7 kcal

材料（3份）

蝦子200g（生重）／板豆腐300g（生重）／蘆筍分量隨意／蘑菇分量隨意

﹝調味料﹞：薑末適量／蒜末適量／香菇素蠔油45ml ／味醂10ml／米酒10ml

作法：

1 板豆腐切片，蘆筍根部削去硬皮、切掉尾部，蝦子去頭尾及腸泥、背部劃刀不切斷。蘑菇切半。

2 將所有調味料混勻，再用另外一個容器，依序放入板豆腐、蘆筍、蘑菇，最後放上蝦子，淋上混勻的調味料。

3 電鍋外放一杯水，蒸到有水蒸氣後，再放入2，蒸五分鐘即可。

主食：十穀米飯

熱量232 kcal ｜碳水44 g ｜脂肪3.2 g ｜蛋白質6.6 g （1 份）

材料（6份）

十穀米300g（生重）／白米60g（生重）／水360g ／乾香菇數朵／無水奶油10g（增添香氣用）／白胡椒適量

作法

1 將十穀米和白米放入鍋中洗淨後瀝乾，加入水，和乾香菇一起浸泡約30min。

2 將1加入無水奶油與白胡椒，按下煮飯。

3 待電鍋轉保溫後，先不要開蓋，悶20 分鐘，接著打開，用飯匙將飯攪拌一下即可。

配菜 溏心蛋

熱量80 kcal ｜碳水0.6 g ｜脂肪5.5 g ｜蛋白質8 g （1/2 顆）

材料（6份）

雞蛋3 顆／鹽2 大匙

作法：

1 將雞蛋洗淨，準備一鍋水，煮滾後轉中小火，加入鹽（避免等等放入雞蛋後溫差大而造成蛋裂），水需要蓋過雞蛋，開始計時6 ～7 分鐘（煮的過程中，同方向不停攪拌，讓蛋黃置中）。

2 撈出雞蛋，浸泡冰冷水，待完全冷卻涼了後再剝殼。

配菜 滷杏鮑菇海帶

材料（6份）

海帶結200 公克／杏鮑菇2~3 根（切片）

﹝調味料﹞：水約500cc ／醬油約125cc ／糖2 大匙／薑絲適量／八角2~3 粒／花椒適量

作法：

1 將所有調味料拌勻，拌至糖溶解。

2 將電鍋內鍋放入海帶和調味料，放入電鍋，外鍋一杯水，蒸約30分鐘後取出。

3 冷藏一晚，使其更加入味！

* 以上未特別註明皆為1份的數值，分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

【以上摘文選自：《美味健身便當食作課》、作者：梁毓珮（PeiPei）、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康