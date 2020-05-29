快訊

6/1口罩開放仍不會那麼好買！中衛粉團6點聲明籲「冷靜」

疫情緩解 高鐵宣布6月起開放車上飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一次做好6個便當／海鮮篇：泰式小卷、鮮蝦便當

聯合新聞網 / 文／ 梁毓珮（PeiPei）
一次做好6個便當：泰式小卷便當（上排）、鮮蝦便當（下排）。圖／幸福文化提供
一次做好6個便當：泰式小卷便當（上排）、鮮蝦便當（下排）。圖／幸福文化提供

你每天又忙又累，如何為自己帶一份美味又低熱量的便當？超過7萬名粉絲追蹤、IG「PEI健身料理日記」，受到注重身材的網友持續關注，她做出一份份美味的料理，不但菜色口味多元，注意到健身族最怕吃不飽！現在就跟著超人氣的健身料理女孩PeiPei一起來做美味便當，還要一次做六個，全家人都可以一起享用！

【組合1：海鮮便當】

使用器材：電鍋、湯鍋

製作方法：

TEP.1 前一晚用鍋子滷杏鮑菇與海帶

TEP.2 將十穀米煮好，分裝成六份

TEP.3 兩個主菜拿到電鍋蒸

TEP.4 煮滾一鍋水，清燙花椰菜30 秒後盛起

(*可淋上少許好油幫助脂溶性維生素吸收)

TEP.5 使用燙過花椰菜的水做水煮蛋

TEP.6 將所有食材分裝至六個便當容器內即完成

菜色詳解

A 泰式小卷便當

熱量423 kcal ｜碳水46.5 g ｜脂肪11.2 g ｜蛋白質34.5 g （1 份）

B 鮮蝦便當

熱量390 kcal ｜碳水48.3 g ｜脂肪11.6 g ｜蛋白質22.3 g（1 份）

* 分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

主菜A 泰式小卷

熱量108 kcal ｜碳水2.4 kcal ｜脂肪0.6 kcal ｜蛋白質24 kcal

材料（3 份）

檸檬汁4 大匙／米酒（白酒）2 大匙／醬油2 大匙／魚露2 大匙／椰糖1 大匙／薑末2 大匙／蒜碎2 大匙／辣椒碎1 大匙／香菜（一把）／檸檬葉2片

作法：

1 處理醬汁：將檸檬汁、米酒、醬油、魚露與椰糖攪拌至糖溶解，加入切碎的薑、蒜、辣椒、香菜，最後加入捏碎的檸檬葉，攪拌均勻，可先嘗試味道釋出自己喜歡的酸甜度。

2 小卷洗淨，切片，放入容器中，淋上醬汁。

3 放入電鍋，外鍋加一杯水，按下開關蒸約10分鐘後完成。

主菜B 菇蘆筍蒜香豆腐蒸蝦

熱量114 kcal｜碳水4.3 kcal｜脂肪3.8 kcal｜蛋白質15.7 kcal

材料（3份）

蝦子200g（生重）／板豆腐300g（生重）／蘆筍分量隨意／蘑菇分量隨意

﹝調味料﹞：薑末適量／蒜末適量／香菇素蠔油45ml ／味醂10ml／米酒10ml

作法：

1 板豆腐切片，蘆筍根部削去硬皮、切掉尾部，蝦子去頭尾及腸泥、背部劃刀不切斷。蘑菇切半。

2 將所有調味料混勻，再用另外一個容器，依序放入板豆腐、蘆筍、蘑菇，最後放上蝦子，淋上混勻的調味料。

3 電鍋外放一杯水，蒸到有水蒸氣後，再放入2，蒸五分鐘即可。

主食：十穀米飯

熱量232 kcal ｜碳水44 g ｜脂肪3.2 g ｜蛋白質6.6 g （1 份）

材料（6份）

十穀米300g（生重）／白米60g（生重）／水360g ／乾香菇數朵／無水奶油10g（增添香氣用）／白胡椒適量

作法

1 將十穀米和白米放入鍋中洗淨後瀝乾，加入水，和乾香菇一起浸泡約30min。

2 將1加入無水奶油與白胡椒，按下煮飯。

3 待電鍋轉保溫後，先不要開蓋，悶20 分鐘，接著打開，用飯匙將飯攪拌一下即可。

配菜 溏心蛋

熱量80 kcal ｜碳水0.6 g ｜脂肪5.5 g ｜蛋白質8 g （1/2 顆）

材料（6份）

雞蛋3 顆／鹽2 大匙

作法：

1 將雞蛋洗淨，準備一鍋水，煮滾後轉中小火，加入鹽（避免等等放入雞蛋後溫差大而造成蛋裂），水需要蓋過雞蛋，開始計時6 ～7 分鐘（煮的過程中，同方向不停攪拌，讓蛋黃置中）。

2 撈出雞蛋，浸泡冰冷水，待完全冷卻涼了後再剝殼。

配菜　滷杏鮑菇海帶

材料（6份）

海帶結200 公克／杏鮑菇2~3 根（切片）

﹝調味料﹞：水約500cc ／醬油約125cc ／糖2 大匙／薑絲適量／八角2~3 粒／花椒適量

作法：

1 將所有調味料拌勻，拌至糖溶解。

2 將電鍋內鍋放入海帶和調味料，放入電鍋，外鍋一杯水，蒸約30分鐘後取出。

3 冷藏一晚，使其更加入味！

* 以上未特別註明皆為1份的數值，分量隨意的蔬菜熱量和調味料未計入。

【以上摘文選自：《美味健身便當食作課》、作者：梁毓珮（PeiPei）、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供
書名／《美味健身便當食作課》、作者／梁毓珮（PeiPei）、圖／幸福文化提供

便當
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

相關新聞

一次做好6個便當／雞肉篇：花生醬雞胸肉、椒麻雞腿排

正在維持身材的你，總是吃白白沒味道的水煮雞肉跟水煮蛋，對於不知如何變化雞肉料理感到煩惱嗎？ 「PEI健身料理日記」主人PeiPei，帶著你一起來做一起來做低碳雞肉便當，一樣做六個，有開胃的椒麻雞腿排、花生醬雞胸肉、花椰菜蛋炒飯，光看菜色就讓人肚子餓起來啦！而且做法相當簡單，料理新手也沒問題喔！

一次做好6個便當／海鮮篇：泰式小卷、鮮蝦便當

你每天又忙又累，如何為自己帶一份美味又低熱量的便當？超過7萬名粉絲追蹤、IG「PEI健身料理日記」，受到注重身材的網友持續關注，她做出一份份美味的料理，不但菜色口味多元，注意到健身族最怕吃不飽！現在就跟著超人氣的健身料理女孩PeiPei一起來做美味便當，還要一次做六個，全家人都可以一起享用！

手作料理日常／日式家庭常備小菜「佃煮金針菇」

佃煮是日本家常的烹調方式，特點是味道是甜中帶鹹，以甜味為主要的風味，食材大多以菇類或海鮮為多數，豆類或根莖類也非常適合，可以說是好做又方便的常備菜。

學起來！吐司達人親曝秘訣：做麵包「零失敗」的10 件事

我常遇到學生第一次在課堂學做麵包，每次都有千奇百怪的問題，從基本的麵粉、酵母，到製作過程等，可見大家對於做麵包仍是存有很多疑問，現在就從麵包師傅的角度、自家烘培的運用出發。首先，大家要先知道做麵包零失敗的10件重要事情，接下來就很容易上手囉！

減醣料理在家做／花椰菜米偽炒飯、無麵粉芝麻葉披薩

想好好研究製作減醣料理或便當，但做出來的成品總差強人意，不然就是沒什麼變化，感受不到吃美食的樂趣。到底要怎麼做，才能吃得...

低溫烹調你也會／肉食控必看！軟嫩多汁的白滷牛腱心

經常食用高溫油炸、燒烤的食物，會對身體造成極大負擔，將烹調溫度控制在120℃以下（中小火）的「低溫烹調」法正流行，也廣泛...

減醣料理在家做／飢餓救星 快速完成3道有飽足感的雞蛋料理

對於媽媽或單身族來說，雞蛋真的很重要！就算家裡沒剩甚麼食材，只要還有幾顆蛋，肚子餓時總能快速做出滿足的加蛋料理，美味又暖...

注重身材也能吃美食！田安石的私房食譜：夜市鹹酥雞

想透過飲食跟運動控制體重，又想保有一點吃美食的小確幸，是注重身材的朋友們長期奮戰的目標。經常在社群分享、著作多本暢銷書的...

影／立夏好熱別出門 在家學做日本最夯「水果花三明治」

在各國都祭出外出限制的當下，許多人無法前往餐廳用餐，只好在家嘗試自己料理。而日前，日本Youtube頻道，Tastemade Japan邀請廚師「黃瓜」，為網友們示範了「水果花三明治」，以簡單的方式製作出美觀又美味的點心，讓網友們嘖嘖稱奇。

圖解！歐巴主廚教你神還原韓劇韓綜美食：韓式炸醬麵、糖餅

看似複雜的道地韓國料理，DIY在家做非難事！每次看完韓劇或韓綜，總讓人肚子覺得好餓喔，節目中的道地韓國美食太多，讓人想要飛去當地大快朵頤，但因為疫情的關係許多人暫時沒有旅遊計畫，甚至宅在家不出門，現在告訴你即使在家，也可以做出歐巴歐膩愛吃的「正韓食」料理喔。

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

手作料理日常／休閒水果簡易小點心「香蕉夾心」

台灣這個美麗的寶島，也是盛產水果的寶島，一年四季都買得到各種台灣本地產的優質水果，其中香蕉更是讓台灣有個香蕉王國的稱號，今天太太就來介紹一下用香蕉做的超簡單小點心。

熱門新聞

他領「麥當勞現金抵用券」勸不用搶 網嘆：一個人很難用

最受歡迎的水果？台人狂推「這3樣」吃再多也不膩

用餐送328元「摘星四最」小菜！「莆田」進駐東區SOGO

Lady M「芒果千層」限時回歸！還有開心果、百香果起司

芒果糯米變冰飲、狂鋪6顆荔枝！「日出茶太」新飲好狂

Swiss Miss攜手萊爾富！推出全台限量15萬杯「可可冰沙」，第二杯還可享6折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。