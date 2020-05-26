手作料理日常／日式家庭常備小菜「佃煮金針菇」

圖、文/ Nini Tsai

佃煮是日本家常的烹調方式，特點是味道是甜中帶鹹，以甜味為主要的風味，食材大多以菇類或海鮮為多數，豆類或根莖類也非常適合，可以說是好做又方便的常備菜。

因為有糖的關係，在煮的時候水分蒸發會使得醬汁變的濃稠亮亮的，今天就來介紹大家最常看到的佃煮金針菇吧！

金針菇是非常超好購買的菇類，價錢也很便宜，自己動手非常方便可以調整為自己喜歡的口味，如果做的份量比較多，可以放在冰箱冷藏，冷冷的吃也別有一番風味哦。

材料：

金針菇 200g

醬油 三大匙

米酒 一大匙

味醂 一大匙

水 兩大匙

糖 一茶匙

作法：

將金針菇尾巴切除後切約三公分的小段，尾部剝開。

準備一個小湯鍋，開中火將醬油、米酒、味醂、水以及糖放入煮滾。

煮滾後轉小火將金針菇放入煮五至七分鐘即可。

吃的時候可以放點蔥絲或白芝麻，增加一點香味哦。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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