手作料理日常／日式家庭常備小菜「佃煮金針菇」
圖、文/ Nini Tsai
佃煮是日本家常的烹調方式，特點是味道是甜中帶鹹，以甜味為主要的風味，食材大多以菇類或海鮮為多數，豆類或根莖類也非常適合，可以說是好做又方便的常備菜。
因為有糖的關係，在煮的時候水分蒸發會使得醬汁變的濃稠亮亮的，今天就來介紹大家最常看到的佃煮金針菇吧！
金針菇是非常超好購買的菇類，價錢也很便宜，自己動手非常方便可以調整為自己喜歡的口味，如果做的份量比較多，可以放在冰箱冷藏，冷冷的吃也別有一番風味哦。
材料：
金針菇 200g
醬油 三大匙
米酒 一大匙
味醂 一大匙
水 兩大匙
糖 一茶匙
作法：
將金針菇尾巴切除後切約三公分的小段，尾部剝開。
準備一個小湯鍋，開中火將醬油、米酒、味醂、水以及糖放入煮滾。
煮滾後轉小火將金針菇放入煮五至七分鐘即可。
吃的時候可以放點蔥絲或白芝麻，增加一點香味哦。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言