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手作料理日常／休閒水果簡易小點心「香蕉夾心」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

台灣這個美麗的寶島，也是盛產水果的寶島，一年四季都買得到各種台灣本地產的優質水果，其中香蕉更是讓台灣有個香蕉王國的稱號，今天太太就來介紹一下用香蕉做的超簡單小點心。

香蕉買回來還很綠會放個幾天讓它熟一點，但是等著等著變黃之後熟後的速度真的飛快啊，最後變太熟了口感會變得很軟，在挽救過熟之前可以來做香蕉夾心，利用香蕉切片夾上喜歡的餡料，冰在冷凍，下午嘴饞的時候，來上一塊非常方便，也可以順便拯救一下快要熟透的香蕉哦！

今天我選擇用了顆粒的花生醬、莓果果醬以及奶油乳酪，這三款口味跟香蕉都很搭，當然家裡如果有其他巧克力醬或榛果醬也很合，家裡如果有派對，也非常適合做這個小點心，甚至可以香蕉的表面淋上一些融化巧克力冰在冰箱就會有一層巧克力脆皮哦。

材料：

香蕉 三條

花生醬 兩大匙

莓果果醬 兩大匙

奶油乳酪 兩大匙

作法：

將三條香蕉皮剝開切約0.5公分的片。

將花生醬、果醬及奶油乳酪各別抹在香蕉片上，夾上另一片香蕉就完成了。

不同的夾心看起來超漂亮！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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果醬 巧克力 水果

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