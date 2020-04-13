美人魚、獨角獸、精靈華麗變身！「童話卡通甜點」太吸睛，絨毛蛋糕烘焙新手也能完成

注意注意，獨角獸、人魚公主、精靈出動囉！台北人氣烘焙品牌「Funsiamo」曾打造多款熱門甜點，不論是漸層星空蛋糕，還是3月份曾上市的夢幻塔派，視覺指數皆爆表。4月份推出2款全新精靈絨毛蛋糕「大睛、小怪」，讓人走入奇幻的卡通世界！

圖／Funsiamo提供

Funsiamo 近期推出可愛新品，睜著水汪汪大眼的「大睛」，以可可口味的戚風蛋糕為主體，外觀則慢慢擠上橘黃色的韓式奶油糖霜，手工的毛髮考驗耐心，但絕對可以燃起新手們的烘焙魂！

「大睛絨毛蛋糕」夾層吃得到新鮮香蕉切片及香草奶凍。圖／Funsiamo提供 「小怪絨毛蛋糕」內層搭配草莓切片、鮮奶油及果漿。圖／Funsiamo提供

而深紫色毛絨絨的「小怪」，採用原味戚風蛋糕為基底，夾層含水果切片，外觀再擠上韓式奶油，最後放上巧克力塊作為雙眼與觸角，兩種逗趣的模樣簡直萌翻啦！

人魚公主6個一組，售價新台幣1,080元。圖／Funsiamo提供

除了兩款新品，喜歡少女系甜點的人，也可親自製作以杯子蛋糕為主體的「人魚公主」，外觀使用粉紅、淡藍色調的瑞士奶油糖霜及七彩糖珠裝飾，最後再擺上人魚外型的巧克力片，美麗的童話故事仿佛在眼前上演。

6吋的玩美UNICORN彩虹蛋糕耗時2小時製作，售價新台幣1,280。圖／Funsiamo提供

深藏不露的烘焙高手，也可挑戰「玩美UNICORN彩虹蛋糕」，綿密蓬鬆的彩虹戚風蛋糕，需要抹上奶油、親自設計睫毛、耳朵、獨角獸的捲髮造型，據說難度指數高達五顆星！

圖／Funsiamo提供

防疫期間看著華麗甜點，療癒效果瞬間翻倍。喜歡DIY體驗的人，Funsiamo全台共有5家分店，大家可以預約客製化的烘焙，親自感受手作樂趣！

延伸閱讀：

．用料太豪邁！板橋巷弄甜點「芋泥生乳泡芙 」洗版IG 超狂下午茶快嘗鮮

．天蔥牛排超狂「牛排吃到飽優惠」加碼延長 每人699元無限加點