週末上菜／DIY韓國爆紅飲料「400次咖啡Dalgona」

最近打開所有社群，幾乎十則貼文裡面有八則是400次咖啡的影片，前幾天看紐約時報烹飪版，連年邁的老奶奶一喝都驚呼說比Chardonnay白葡萄酒還好喝，再不跟風來試做看看怎麼行！

攪打咖啡400次成為咖啡霜因此叫400次咖啡，作法從澳門有名的「漢記手打咖啡」店傳到韓國，韓國則稱它dalgona咖啡，出於韓國街頭小吃椪餅dalgona的顏色和咖啡霜非常相似。根據維基百科的說法，印度有款叫phenti hui的飲料是此作法的始祖且流傳已久，phenti hui即為攪打咖啡之意。

400次咖啡作法超級簡單，把相同分量的即溶咖啡粉（請留意不能用有加奶精的即溶咖啡，會打不發喔）、砂糖（我們用黃砂取代白砂，替咖啡增添一點點類焦糖風味）與水打入空氣即成。只用一根湯匙和咖啡杯徒手攪打是原始作法，但是我們實在沒有勇氣嘗試，所以請出KA小紅攪拌機代勞，如果有家裡有手提式攪拌機或小型電動奶泡器就更輕便了。

打成的咖啡霜很甜，一杯大約300cc的牛奶配約2～3匙的咖啡霜對我們來說就已經很剛好，剩下的咖啡霜則放進氣密盒裡保存，隔天至隔兩天的咖啡霜雖然沒有像剛打好時一樣蓬鬆，但是味道依然不錯，不是螞蟻人的話可以用這個方法分天享用。





材料：

無糖無奶精的即溶咖啡粉2大匙

細黃砂糖2大匙

室溫水2大匙

牛奶適量





作法：

1. 取一個方便攪打的容器，倒入所有材料混合均勻。

2. 用手持攪拌機或直立式攪拌機，將咖啡液體快速攪打成像蛋白霜一樣蓬鬆、拿起打蛋器尾端有挺立的樣子即可。

3. 牛奶倒至杯子八分滿，用湯匙將咖啡霜舀至牛奶表面即完成（依口味喜好自由決定咖啡霜的用量）。將牛奶與咖啡霜攪拌均勻後享用。

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