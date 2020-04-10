聽新聞
test
0:00 / 0:00
週末上菜／DIY韓國爆紅飲料「400次咖啡Dalgona」
最近打開所有社群，幾乎十則貼文裡面有八則是400次咖啡的影片，前幾天看紐約時報烹飪版，連年邁的老奶奶一喝都驚呼說比Chardonnay白葡萄酒還好喝，再不跟風來試做看看怎麼行！
攪打咖啡400次成為咖啡霜因此叫400次咖啡，作法從澳門有名的「漢記手打咖啡」店傳到韓國，韓國則稱它dalgona咖啡，出於韓國街頭小吃椪餅dalgona的顏色和咖啡霜非常相似。根據維基百科的說法，印度有款叫phenti hui的飲料是此作法的始祖且流傳已久，phenti hui即為攪打咖啡之意。
400次咖啡作法超級簡單，把相同分量的即溶咖啡粉（請留意不能用有加奶精的即溶咖啡，會打不發喔）、砂糖（我們用黃砂取代白砂，替咖啡增添一點點類焦糖風味）與水打入空氣即成。只用一根湯匙和咖啡杯徒手攪打是原始作法，但是我們實在沒有勇氣嘗試，所以請出KA小紅攪拌機代勞，如果有家裡有手提式攪拌機或小型電動奶泡器就更輕便了。
打成的咖啡霜很甜，一杯大約300cc的牛奶配約2～3匙的咖啡霜對我們來說就已經很剛好，剩下的咖啡霜則放進氣密盒裡保存，隔天至隔兩天的咖啡霜雖然沒有像剛打好時一樣蓬鬆，但是味道依然不錯，不是螞蟻人的話可以用這個方法分天享用。
材料：
無糖無奶精的即溶咖啡粉2大匙
細黃砂糖2大匙
室溫水2大匙
牛奶適量
作法：
1. 取一個方便攪打的容器，倒入所有材料混合均勻。
2. 用手持攪拌機或直立式攪拌機，將咖啡液體快速攪打成像蛋白霜一樣蓬鬆、拿起打蛋器尾端有挺立的樣子即可。
3. 牛奶倒至杯子八分滿，用湯匙將咖啡霜舀至牛奶表面即完成（依口味喜好自由決定咖啡霜的用量）。將牛奶與咖啡霜攪拌均勻後享用。
想知道更多美食DIY分享，請上The Culinary Pair 姊弟煮廚
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言