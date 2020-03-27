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減醣便當自己作／檸香鯖魚、煎豆包、日式白蘿蔔、蒜炒豌豆苗

聯合報 / 柯意如整理報導、野人文化提供
美味的檸香鯖魚便當成品。圖／野人文化提供。
美味的檸香鯖魚便當成品。圖／野人文化提供。

天天做減醣便當，一點也不難！成功以愛妻便當協助先生減重的知名部落客《貝蒂做便當》主持人貝蒂，透過網路分享自己協助先生飲食調整的心得，貝蒂說，貫徹醫生所建議的「低GI」及「減醣」飲食，最方便的方法就是天天自己煮食與幫家人帶便當，切記要掌握下列三大方向：

方向1：減少攝取精緻高GI 澱粉（白飯、白麵條、勾芡料理）。

方向2：攝取均衡營養素（低升糖的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維及好油脂）。

方向3：多吃原型食物。

貝蒂在網路上分享的便當食譜獲得熱烈迴響，新書《愛妻瘦身便當：減醣成功三部曲》由貝蒂親自示範減醣料理，以「低GI」及「減醣」的方向設計，每道料理熱量及營養素都經由專業營養師簡子勻精算，組合成美味營養又沒有多餘負擔的減醣便當，每個人都可以輕鬆製作！

【貝蒂的檸香鯖魚便當作法大公開】

薄鹽鯖魚就是要配著米飯大口大口的吃啊！但減醣時期的飯量較少，故將薄鹽鯖魚以清水沖淡鹽分再入鍋，可降低些許鹹口感，起鍋後再擠些清香微甜的黃檸檬汁一起享用，不止提了味，也解了膩。

副菜也是功臣之一；簡易調味的芝麻油豆包、日式蘿蔔、炒豌豆苗，道道清爽可口，讓飯量少的鯖魚便當，

口感依然保有平衡及美味。

主食：糙米飯30g

主菜：檸香鯖魚

配菜：芝麻油煎香酥豆包、蒜炒豌豆苗佐甜玉米、日式白蘿蔔

材料（2人份）

市售薄鹽鯖魚片1片（160g）

黃檸檬　30g

調味料

橄欖油　1/2 小匙

海鹽　少許

作法：示範圖片為平底鍋版本

1. 薄鹽鯖魚快速沖洗後將水分拭乾；黃檸檬切厚片（約0.5公分），於黃檸檬兩面各撒入少許海鹽。

2. 鍋內倒入1 小匙橄欖油，以中小火將油預熱。

3. 將拭乾水分的鯖魚入鍋香煎（魚皮面先煎），煎至底部呈現金黃色時翻面續煎。

4. 將黃檸檬片放入鍋邊香煎片刻，煎軟後先行起鍋。

5. 鯖魚煎至以筷子可輕易刺穿時，即可起鍋。

6. 享用前，刨入些許黃檸檬皮削、淋上少許黃檸檬汁增添風味。

氣炸鍋版本（180℃氣炸5分鐘＋ 180℃氣炸3 分鐘）

將「平底鍋版」作法2 起調整成：

1. 將鯖魚各面刷上少許耐高溫的油品。

2. 以攝氏180 度氣炸5 分鐘，取出後將黃檸檬片擺在鯖魚上。

3. 以攝氏180 分再氣炸3 分即完成，享用前擠入些許檸檬汁。

料理筆記

1. 將鯖魚的水分拭乾很重要哦（作法1），一來可防止入鍋後濺油，再來魚皮較能保有酥脆感。

2. 黃檸檬片撒入少許海鹽再入鍋，可幫助快速變軟及增加檸檬的甜度。

【配菜一：芝麻油煎香酥豆包】

材料（1人份）

豆包（豆皮）1片（50g）

調味料：

純芝麻香油（白芝麻）　1/2 小匙

玫瑰鹽（或海鹽）　少許

作法：

1. 鍋內倒入純芝麻香油，以小火將鍋油預熱。

2. 放入豆包，兩面煎至均呈現金黃色及酥脆感。

3. 以玫瑰鹽調味後即可起鍋，切成喜歡的型狀即完成。

料理筆記：

成分100%以純白芝麻製作的香油其香氣很濃郁，用來煎豆包兩者風味很合拍。建議於購買香油時參考成分內容，選擇100%純芝麻且無其他調合油或大豆油的即可。

【配菜二：日式白蘿蔔】

材料（2人份）

白蘿蔔　200g

清水　500ml

柴魚片　5g

蔥花　少許

調味料：

清酒1大匙

醬油1大匙（或日式醬油）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作法：

1. 白蘿蔔削皮後輪切（厚約2 公分）再對切成半圓型；柴魚片裝入滷包袋裡，束緊。

2. 取鑄鐵鍋（22 公分），鍋內倒入清水，以中火將清水煮至沸騰。

3. 投入白蘿蔔、柴魚及調味料（清酒、醬油）。

4. 蓋上鍋蓋，以中小火燜煮10 分鐘後熄火，不開鍋蓋，續燜5 分鐘。

5. 將作法4 移至保鮮容器（連醬汁一起）放涼，置於冷藏浸泡一夜，隔天即可取出享用（撒入少許蔥花點綴）。

湯鍋版本：

於「鑄鐵鍋版本」的作法4改成：以湯鍋煮15 分鐘，即可熄火，其餘作法不變。

料理筆記：

1. 浸泡一夜的日式白蘿蔔，將更入味好吃。

2. 烹煮時間將依鍋子的導熱及蓄熱而不一，建議可持筷子輕插白蘿蔔，如筷子可輕易刺穿，即燜煮完成。

【配菜三：蒜炒豌豆苗佐甜玉米】

材料（2人份）

豌豆苗　100g

玉米粒（罐頭）　20g

蒜頭　2瓣

調味料：

橄欖油　1 小匙

清水　50ml

海鹽　1/4 小匙

作法：

1. 如豌豆苗太長，可大致切成小段；蒜頭切成蒜末，玉米粒瀝掉水分。

2. 鍋內倒入橄欖油，以中小火將油預熱後，加入蒜末炒香。

3. 加入豌豆苗、玉米粒、清水，快速拌炒。

4 .炒至豌豆苗變軟即可起鍋。

料理筆記：

豌豆苗很容易就炒熟了，故下鍋後拌炒至顏色一轉成翠綠色時，即可準備起鍋。

作者介紹：知名部落客貝蒂，為幫助因過胖而健康亮起紅燈的先生健康瘦下來，貝蒂將原本三餐都吃外食的飲食型態，親自下廚為先生做愛妻便當；以簡易的料理工序，烹煮出各式美食，順利協助先生成功減重。並時常於社群網站分享食譜及料理心得，好吃、好看、又能瘦身的愛妻便當貼文引發不少關注，另與粉絲之間零距離、生活化的互動，亦獲得許多粉絲的信任。

【摘文選自《愛妻瘦身便當：減醣成功三部曲》、作者：貝蒂、審訂：簡子勻營養師、圖文：野人文化提供】

書名／愛妻瘦身便當：減醣成功三部曲、作者／貝蒂、審訂／簡子勻營養師、圖／野人文化提供
書名／愛妻瘦身便當：減醣成功三部曲、作者／貝蒂、審訂／簡子勻營養師、圖／野人文化提供

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