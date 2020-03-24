在家做出外食感／海鮮櫛瓜船、松本茸梅香燒肉

在家自己做菜，也能吃出外食感。最近疫情緊張，許多人在家工作並減少外出聚會，你開始懷念餐廳色香味俱全的料理嗎？《餐桌上的味與美》作者知名部落客、「漢娜的小餐桌」主持人張菡晨分享私房料理食譜，並附上使用器皿介紹，讓器與味搭配得宜、相輔相成，美好的餐桌體驗才會完整。

打造美感生活從日常做起，從食譜、器皿介紹到擺盤，即使一個人在家做菜、吃飯，餐餐都能吃得更有滋味！

【餐桌上的味與美：海鮮櫛瓜船】

食譜份量2人份／烹調時間 25分鐘

作者的話：櫛瓜是我最喜歡的瓜類，若遇到物美價廉的櫛瓜，一定要買回家吃而後快。很多人喜歡加起司焗烤，但我怕濃厚的奶香掩蓋了清鮮的瓜味，所以喜歡用麵包粉來取代起司，吃起來不油不膩，盡顯清爽本味。海鮮和瓜類蔬菜是天作之合，如果家裡沒有烤箱，也可以把這道菜的櫛瓜改成切丁，炒來吃也很美味。以往貴得令人咋舌的櫛瓜，近年來因本土種植有成，在傳統市場也買得到了。如果還沒嘗試過甜脆爽口的櫛瓜，下次遇到它的時候千萬別再錯過啦！

食材

中型綠櫛瓜 1條

乾燥香料 適量

蝦子 2隻

欖油 適量

中卷 1/2隻

鹽 適量

麵包粉 適量

黑胡椒 適量

做法

1.櫛瓜縱向對半剖開，挖除瓜肉，烤箱以200℃預熱。

2.瓜肉切丁，蝦子去殼挑去腸泥切小塊，中卷切小塊，用橄欖油拌炒並加入適量的鹽和黑胡椒調味。

3.將炒好的海鮮和櫛瓜肉填進櫛瓜內，將麵包粉與乾燥香料混合均勻後鋪在表面。

4.放入烤箱內以200℃烤20分鐘即可食用。

秘訣

1.挖除瓜肉時邊緣要留0.5公分左右的空間，不要挖破。

2.如果喜歡濃郁奶香的話，還是可以把麵包粉換成焗烤用起司絲。

3.乾燥香料可依個人喜好使用市售義式香料即可。

器皿介紹

三日月鐵銹方盤（村上直子）：選用長方盤來盛裝櫛瓜船，一來可以配合櫛瓜的長度，二來方盤與圓弧狀的瓜身

以形成視覺上的變化，不會太過呆板。鐵銹色的器皿能襯托出食材的原色，而村上直子獨特的三日月（新月）刻紋則增添了精緻美麗的感覺。

【餐桌上的味與美：松本茸梅香燒肉】

松本茸梅香燒肉器皿。圖／日日幸福 提供

材料

1.松本茸 3朵

2.梅花肉片 6片

3.梅子胡椒 適量

4.芳香萬壽菊嫩葉 適量

作者的話：一直覺得松本茸是平民版的松茸，鮮脆多汁的口感，不管單吃或搭配肉類都很美味。平常我都切成厚片直接乾煎再撒喜歡的調味鹽，享受自然純粹的鮮甜，有天突然想變個花樣，就從陽台和醬料櫃中取材，滋味頗令人驚豔。

梅子胡椒就是梅子口味的辣椒醬，也可以換成柚子胡椒，若不吃辣就換成梅子味噌或柚子味噌。松本茸和梅花肉的香氣彼此交融，配上醬料後口感和香氣的層次都更顯豐富。至於芳香萬壽菊則是畫龍點睛之筆，無論視覺或味覺皆然。

做法

1松本茸切厚片，和梅花肉片分別乾煎至兩面金黃。

2在松本茸上抹上少許梅子胡椒。

3視肉片大小可將松本茸捲起或者切小片襯在松本茸下方。

4放上芳香萬壽菊嫩葉即可食用。

器皿介紹

白粉引蓮葉長皿（村上直子）：長盤適合重複排列式的擺盤，白粉引器皿更能襯托食物的本色。梅花肉、松本茸、梅子胡椒和芳香萬壽菊嫩葉層層而上，在描繪了蓮葉的潔白器皿上堆疊出層次。我喜歡這種食物和器皿互相映襯的感覺，視覺和味覺同樣享受。

松本茸梅香燒肉器皿。圖／日日幸福 提供

作者介紹

張菡晨，FB、IG「漢娜的小餐桌」知名部落客，分享生活中美好的食譜、美麗的器皿、生活隨筆、攝影，以餐盤中發生的美好日常，讓你感受食物與器皿交織的美好世界。

【摘文選自《餐桌上的味與美》、作者：張菡晨、圖文：日日幸福出版社 提供】