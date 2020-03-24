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手作料理日常／「白玉蒸蛋」美味多汁 竟連容器也可以吃！

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

現在正是白蘿蔔的尾季，趁著時令吃當季的蔬菜最棒了，除了健康美味之外還可以省點荷包，今天就來用白蘿蔔與雞蛋來做一個看起來漂亮又好吃的白玉蒸蛋。

白玉蒸蛋是以白蘿蔔當容器來蒸蛋，白蘿蔔的皮可以削厚一點會口感會比較細緻，蛋蒸完之後，連著裝盛的白蘿蔔盅都可以一同入口，一口咬下多汁美味，白玉蒸蛋做法也不複雜，有興趣的話可以試試，讓家人驚豔一下。

材料：

白蘿蔔 一條

雞蛋 兩顆

高湯 120ml

海鹽 四分之一茶匙

白胡椒 適量

作法：

白蘿蔔削皮，切段，大約六至八公分的長度。

將白蘿蔔挖空，底部留兩公分的厚度，邊留約一公分的厚度。

整理好之後準備一個湯鍋把白蘿蔔盅放進滾水中煮十分鐘後取出。

在煮白蘿蔔的同時，將兩顆雞蛋打入碗中，加進高湯，海鹽及白胡椒攪拌均勻。

將蛋液裝入白蘿蔔盅裡，蒸十至十五分即可取出。

（小撇步： 蛋液裝八分滿即可哦）

取出後可加香菜配色，完成。

看起來超漂亮的！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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