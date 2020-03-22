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吃好吃滿做防疫！ 3道超級食物「優質鮭魚」氣炸料理輕鬆煮

欣傳媒 / 欣傳媒

武漢肺炎讓許多人減少外出用餐的頻率，同時讓不少然挽起衣袖、鑽進廚房，為家人端出美味的健康料理，在家自煮儼然成為近期美食界的另一關鍵字(前一個是氣炸鍋料理)。吃得健康、煮得輕鬆，向來沒有想像中容易，但選對了健康食材，就成功了一半。

被譽為超級食物之一的鮭魚，就是大家都知道的好食材。但好吃的鮭魚，除了做成生魚片或送進烤箱，你還需要多知道兩三招，才能天天收服家人的胃。作為台灣鮭魚食材龍頭品牌之美威鮭魚，立刻想到把最夯的「氣炸鍋」與「鮭魚」送作堆，妙用氣炸鍋就能在10分鐘內把正餐料理、下酒菜、甚至解饞的小點心輕鬆上桌。想知道怎麼做，那就快快往下看！

氣炸料理1 [酥皮蒜香味噌鮭魚](1-2人份)

食材：美威鮭魚排1片(120克)、香蒜味噌醬50克、鴻喜菇15克、蒜片5克、酥皮半張、洋蔥15克、蔥段15克、鹽少許、糖少許、黑胡椒粒少許、大豆油10克

菜色小幫手：美威精選鮭魚排-香蒜味噌

作法：將鮭魚排剖半不切斷，淋上香蒜味噌醬醃製15分鐘；酥皮劃刀備用。熱鍋倒油，放入蒜片、蔥段、鴻喜菇炒香，再撒上鹽、糖、黑胡椒粒起鍋。將醃製好的鮭魚排上放入所有食材後捲起，再將酥皮包裹鮭魚，表層抹油。放入氣炸鍋烤約7分鐘(溫度設定180度)即完成。

氣炸料理2 [蒲燒鮭魚廣東炒麵](1-2人份)

食材：美威蒲燒鮭魚排270克、雞蛋1顆、青江菜50克、花枝25克、蝦仁25克、紅蘿蔔片10克、蔥1根、蒜片10克、高湯140克、大豆油15克、泡麵1包、白胡椒少許、香油少許、太白粉水少許、白芝麻少許

菜色小幫手：美威精選蒲燒鮭魚排

作法：將青江菜、紅蘿蔔、花枝、蝦仁川燙備用；將蛋白、蛋黃分開；將泡麵汆燙40秒後撈起加入蛋黃、油拌勻備用。將蒲燒鮭魚排、泡麵放入氣炸鍋烤約7分鐘(溫度設定180度)。熱鍋倒油，放入蒜片、蔥段爆香，加上高湯、花枝、蝦仁、青江菜、紅蘿蔔、白胡椒、太白粉水勾芡，再淋上蛋白、香油。取出泡麵，將炒過的食材均勻淋在麵上，放上蒲燒鮭魚排，撒白芝麻即完成。

氣炸料理3 [鹽酥野菇鮭魚丸](1-2人份)

食材：鮭魚干貝海鮮丸6粒、小黃瓜60克、鴻喜菇100克、洋蔥60克、橄欖油15克、胡椒粉2克、蔥少許菜色小幫手：美威鮭魚干貝海鮮丸

作法：小黃瓜、杏鮑菇切成一口大小，洋蔥切絲、蔥切段、鮭魚干貝海鮮丸切對半備用。所有食材均勻撒上椒鹽粉、橄欖油。放入氣炸鍋烤約9分鐘(溫度設定200度)即可享用。

Info 美威鮭魚

即日起，美威鮭魚網路商店架設「防疫特惠專區」，推出多項鮭魚產品限時優惠，下殺8折起，凡消費滿千即可免運，下單後即以真空包裝、冷凍方式配送到家(約3個工作天內)。

美威鮭魚網路商店網址：https://onlineshop.supremesalmon.com.tw

吳丁江/River圖文彙整

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