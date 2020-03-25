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野餐必備、上班族也愛！ 超豐盛的「手作飯糰三明治」

MARUKO與美食有個約會 / 文、圖／MARUKO

udn走跳美食／MARUKO

飯糰三明治是野餐必備的主食，用料相當豐富，在海苔裡包了醋飯、煎蛋、蔬菜、肉類，飯糰三明治大口吃相當滿足，非常有飽足感，這次使用了桂冠窩廚房的做了法式紅酒炙櫻桃鴨胸做了二種攜帶方便的飯糰三明治食譜，也可以當作上班族的午餐。

首先先準備米飯，在這裡要用壽司米或一般的白米都可以，丸子是使用一般的白米，在煮熟後拌入糖和白醋2:3的醋汁，快速地用切的方式，將米飯與醋汁融合，放涼備用。

煎蛋可以準備水煮蛋、荷包蛋、歐姆蛋都可以。

接著可以準備雞肉、培根、豬肉任何一種，煎熟即可。

將準備好的食材依序放在料理台前。

接著在最底部鋪上保鮮膜，準備兩張海苔對折撕開，把海苔放成十字，中間留下正方形的重疊處，就可以準備包飯糰三明治囉！

在最底層先鋪上米飯，放入比較會散開的材料，比如肉鬆、再放切片小黃瓜、雞蛋、肉片。

最上層的米飯比較容易掉下來，放上去的時候記得像捏漢堡排一樣先把形狀固定再放上去，最後再快速的將海苔折起來，用保鮮膜固定。可以參考影片：https://youtu.be/tqoROlNfImc

找到小黃瓜的對角處，對切就完成囉！每一種食材都排排站好，就好像三明治般，所以又被稱作飯糰三明治，大口吃可以吃到每一種食材，有如飯糰便當，手拿吃也相當方便，因為使用的是醋飯，也很適合帶去野餐喔！

丸子第一次是做鴨肉歐姆蛋飯糰三明治，海苔可以挑選自己喜歡的品牌。

做法也是相同，只要把食材依序往上疊就可以了。

鴨胸直接吃就很好吃，是西餐常見的主食，丸子還在想鴨胸肉可以做什麼料理，就把它包入飯糰三明治中。

做好的鴨胸飯糰三明治看起來也超讚的！飯糰三明治的做法很簡單，也很方便，下次去野餐不知道要帶什麼便當，就選這個吧！

文章來源：MARUKO與美食有個約會 FB：丸子的左撇子廚房

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