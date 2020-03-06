週末上菜／吃咖哩增免疫！「咖哩烤綜合蔬菜」烤蔬顯香甜

咖哩最近因為新冠肺炎變成大紅人，我們家裡平時就有常備咖哩粉的習慣，除了燉咖哩時用，咖哩粉和烤蔬菜也非常合拍，撒個一兩匙就能讓烤蔬變得好吃。

現在正是花椰菜的產季，所以拿綠花椰來烤，也可以用白花椰代替或是兩種混用。花椰菜如果煮得過久，特別是綠花椰菜便會冒出一股微微腥味，用烤箱來烤就不怕有這個困擾，烤越久花椰菜只會越香甜。

紅蘿蔔請切成和花椰菜株差不多的適口大小，才好一起同時烤熟; 進烤箱後不要急著翻動，等到一面烤上微焦色後再翻面。如果這陣子想多吃點咖哩但是又找不出時間燉鍋咖哩的話，試試這道烤蔬吧！





材料：

綠花椰菜1大朵，洗淨後切成適口大小

紅蘿蔔2-3根，將外皮刷洗乾淨後切塊

洋蔥1小顆，切大塊（洋蔥切半後，每瓣再各切成4-5大片）

咖哩粉2大匙

鹽約1/4小匙

油2大匙

花生或喜歡的堅果碎適量





作法：

1. 烤箱預熱220℃。

2. 取一個大烤盤，放上花椰菜、紅蘿蔔、洋蔥，再撒上咖哩粉、鹽、油後全部攪拌均勻，單層平鋪好在烤盤中。進烤箱烤約20-30分鐘，中間攪拌翻面一次，烤至蔬菜表面微焦上色，刀子能輕鬆穿過紅蘿蔔即可出爐。

3. 出爐後撒上花生或堅果即完成。

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