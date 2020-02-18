手作料理日常／香氣逼人！應用料理百搭的蒜香抹醬 自製「蒜香奶油麵包」

圖、文/ Nini Tsai

太太超愛吃大蒜麵包，每次經過麵包店只要聞到大蒜麵包就會忍不住買一塊來吃，所以自己也常常在家做蒜香抹醬抹在長棍上烤，大蒜麵包的大蒜奶油自己做非常方便又簡單，而且做好之後不只可以應用在麵包上，要烤海鮮、雞肉或蔬菜等，也可以放一些奶油大蒜在上方一起進烤箱烤，那香味真的是迷死人。

奶油大蒜我自己有實驗兩種方法，一種是將奶油加熱成液狀，將蒜末放入煮約三十秒（不煮滾的狀態），最後加入巴西里與海鹽攪拌均勻，放入容器中保存，這種方式在液態的時候將奶油刷在麵包上，可以減少奶油的用量，蒜頭的辛辣味也會比較少一些，一種是將已經在室溫軟化的奶油加入蒜末、海鹽跟巴西里攪拌均勻即可，也就是這次的食譜，這種的好處是大蒜奶油烤完後蒜味會非常香，而且也可以將用不完的大蒜奶油整成圓柱狀冰在冰箱好保存，介紹給大家試試看。

至於抹在長棍上的形式，喜歡吃硬脆的長棍可以將長棍切片或斜切，喜歡吃帶點麵包口感的話可以對半切，這次食譜中的照片切片以及對半切的都有。

材料：

無鹽奶油 100g

大蒜 兩球（約60-75g）

海鹽 四分之一茶匙

巴西里 一枝

長棍 一根

作法：

奶油切小塊在室溫中放軟。

大蒜去皮切末。

巴西里洗淨後切末。

長棍對半切或切塊。

將奶油、蒜末、海鹽與巴西里攪拌均勻成抹醬。

將抹醬抹在麵包上。

放進烤箱用180度烤約5-10分鐘成金黃色即可取出。

（時間依各家烤箱會不太一樣，可視麵包烤的顏色來判斷）

出爐後香噴噴的蒜香奶油麵包就完成囉。

這次食譜的份量可抹兩條長棍，家中有小朋友的話，可另外加少許糖調味。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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