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週末上菜／高級年菜輕鬆做「烤箱烏魚子」

2020-01-23 15:23姊弟煮廚

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從台灣一路手提橫渡太平洋護送到家的烏魚子片，今天終於開蓋見光。真空包裝的烏魚子片可以冷藏保存2～3個月，冷凍則能保存大約1年，不過還是趁早吃享用鮮美最好。

一副烏魚子通常有左右兩瓣，頂端有綿繩，千萬不要剛從袋中取出就硬把棉繩拔下，那可是會弄傷嬌嫩的烏魚子的。待烏魚子在酒中浸泡稍微軟化後，棉繩就容易取下許多，烏魚子也能輕鬆分成兩瓣。泡烏魚子剩下的酒只要用乾淨容器裝好，還能留著日後做菜使用。

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有剝除與沒剝除外層薄膜的烏魚子，吃來其實感受不到兩者明顯差異。如果講究手又靈巧，可以慢慢將外層薄膜脫個精光; 或像我們怕一不小心把烏魚子給弄醜了的，不剝，也沒關係。

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喜歡吃外層金黃、內裡軟糯的烏魚子，只要進烤箱2-3分鐘就行，如和我們一樣偏好內外皆酥、海腥氣味稍淡的烏魚子，就再多烤1-2分鐘。除了常見的白蘿蔔片，烏魚子和山藥、蘋果、水梨、棗子這些帶甜多汁的蔬果切片也合拍。

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材料：

烏魚子1片

米酒，約可以蓋過烏魚子一半的量

白蘿蔔適量，去皮後切薄片

蒜苗適量，斜切成片


作法：

1. 烤箱預熱200°C。取一個略有深度的容器放進烏魚子，倒入可以淹至烏魚子一半高度的米酒，讓烏魚子的一面先浸泡15分鐘，再翻另外一面繼續泡15分鐘，總共30分鐘。

2. 取出烏魚子，小心將烏魚子從縱向分線處掰成左右兩瓣，並將棉繩輕輕取下。

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3. 將烏魚子放入烤箱烤3-5分鐘，烤至外表轉為金黃。依喜歡的口感決定烘烤時間，喜歡內裡口感軟糯可以烤約2-3分鐘就好，喜歡酥脆口感可以拉長烤4-5分鐘。

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4. 烏魚子從烤箱取出，待放至不燙手時切厚片，趁熱和白蘿蔔與蒜苗一起享用。

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姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
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