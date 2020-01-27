懶人美食密技！ 高成功率簡易「微波爐料理」 輕鬆解除年菜的膩

過年期間是否感覺吃多了大魚大肉有點膩呢？尤其是身為家中掌廚的朋友，通常辛苦地了張羅一整桌年菜大餐後，早已疲累地失去了品嚐的胃口。接下來的年假休息期間，想要吃吃清淡解膩、方便好準備的料理嗎？為大家提供一點妙招，只要出動懶人家電好朋友「微波爐」，就能輕鬆變出幾道隨手小點，快跟著下面高成功率簡單「微波爐料理」，一同來試試吧！

【鮪魚雞蛋燕麥粥】

網友foodie_junna想跟大家分享一個簡單快速的高蛋白好碳水早餐，大燕麥片加上水煮鮪魚和雞蛋，只要微波爐就能輕鬆完成一杯燕麥粥，這道料理富含膳食纖維又低GI，非常適合減脂時期吃，尤其是年節期間需要口味清爽又具飽足感的早午餐！

材料

水煮鮪魚罐頭(90克) 1罐

大燕麥片 37克

雞蛋 1顆

開水 150c.c.

青花菜少許

調味料：白胡椒粉少許

做法

1.取一個陶瓷碗，大燕麥片加水，微波一分鐘

2.拿出燕麥碗，加入鮪魚罐頭(湯汁可以加一點)，撕成小塊的青花菜，灑一點白胡椒粉，拌勻後再微波一分鐘

3.拿出燕麥碗，淋上打散的蛋液，繼續微波一分鐘

4.最後攪拌一下，再灑上一點蔥花就完成囉

【豬五花豆苗卷】

⠀

爽脆又好吃的豆苗結合五花肉的濃厚感，網友tasty.note提到這是十分開胃且下飯的簡易料理，而且免顧爐火就能輕鬆做好，讓人運用微波爐加熱製作時，還能一邊準備其他料理。如此簡單無負擔的料理，若搭配清爽的柚子醋醬油將變得更加美味。

材料

碗豆苗 1盒⠀

豬五花肉片(薄) 200g⠀

柚子醋醬油 2大匙⠀

作法

⠀

1.首先將碗豆苗切下洗淨，並對半切

2.拿一半豆苗葉的部分、一半莖的部分成束

3.接著卷上豬肉片

4.捲好後，放入微波

5.500w加熱3分鐘

6.最後淋上柚子醋醬油就完成了

【微波爐布丁】

嘴饞想吃個布丁，才發現原來用微波爐也能做出來呀！製作布丁的食譜有很多種，網友tasty.note覺得用微波爐是其中最容易的一種方式，且作法相當簡單，有興趣請務必試試，或者利用加入香草精等方式，立刻又做出不同風味的布丁。

份量

1-2人份

材料

牛奶 120cc

砂糖 3大匙

蛋 1顆

●焦糖醬

砂糖 2大匙

水 1茶匙

滾水 1茶匙

作法

1.首先來做焦糖，取一個裝布丁的容器，加入1大匙砂糖、1/2茶匙的水，混合拌勻。接著放入微波爐500w加熱1分半

※如果拿出來時糖水沒有變成茶色的話，再追加微波30秒

2.當糖水焦糖化後，加入1/2茶匙滾水

※注意有可能糖水會噴起來喔

3.接著取另一個碗，倒入牛奶、砂糖、蛋，並攪拌混合

※如果你有香草精的話，滴一些進去更香

4.拿濾茶器過濾到布丁容器內。

5.放入微波爐500w加熱2分鐘。

6.微波後放涼，放到冰箱冷藏的冰冰的就可以享用啦！直接吃也可以，或是倒扣在盤子上也很可愛喔！

★小撇步

隨著加熱時間的多寡。布丁的硬度會有所不同，請隨著你喜歡的硬度做調整喔！

延伸閱讀：

．手作料理日常／冬天裡暖呼呼的飲品「鍋煮奶茶」

．週末上菜／冬季療癒甜點「馬克杯巧克力蛋糕」