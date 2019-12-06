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週末上菜／冬季療癒甜點「馬克杯巧克力蛋糕」

2019-12-06 12:05姊弟煮廚

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天氣一涼就想吃甜，不想耗費太多精氣神做甜點，那麼試試馬克杯巧克力蛋糕。乾濕材料一氣呵成在馬克杯裡攪勻，只要進微波爐轉個90秒，就有「一杯」熱氣騰騰又濕潤甜口的巧克力蛋糕在手中了。

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馬克杯巧克力蛋糕是迅速與省力的最大結合，既沒有過篩粉類的辛勞，馬克杯兼任攪拌盆和食器也免了洗一堆鍋碗瓢盆的麻煩，連份量都容易記憶，多做幾次以後就算手邊沒有食譜也能做得出來。

不放巧克力碎片的馬克杯巧克力蛋糕已經很美味，加進巧克力碎片除了讓巧克力風味更加濃郁，也有保持蛋糕濕潤的功用。不要過度加熱也是蛋糕濕潤的關鍵，看蛋糕表面成型但還有水分就可以出爐。

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材料：（約可做的350cc的馬克杯蛋糕一個）

低筋麵粉3大匙

無糖可可粉2大匙

泡打粉1/4小匙

鹽1小撮

砂糖3大匙

香草精

油3大匙

牛奶3大匙

苦甜巧克力碎片3大匙

糖粉適量，可省

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作法：

1. 先將乾材料（低筋麵粉、可可粉、泡打粉、鹽、砂糖）在馬克杯裡攪拌均勻。

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2. 接著將剩下的濕材料（香草精、油、牛奶）倒進杯中攪拌，最後再加入巧克力碎片拌勻。

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3. 放進微波爐中加熱約90秒，看表面成型但還保有濕潤即完成，出爐後撒上糖粉裝飾。

想知道更多美食DIY分享，請上The Culinary Pair 姊弟煮廚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

天氣一涼就想吃甜，不想耗費太多精氣神做甜點，那麼試試馬克杯巧克力蛋糕。乾濕材料一氣呵成在馬克杯裡攪勻，只要進微波爐轉個90秒，就有「一杯」熱氣騰騰又濕潤甜口的巧克力蛋糕在手中了。

馬克杯巧克力蛋糕是迅速與省力的最大結合，既沒有過篩粉類的辛勞，馬克杯兼任攪拌盆和食器也免了洗一堆鍋碗瓢盆的麻煩，連份量都容易記憶，多做幾次以後就算手邊沒有食譜也能做得出來。

不放巧克力碎片的馬克杯巧克力蛋糕已經很美味，加進巧克力碎片除了讓巧克力風味更加濃郁，也有保持蛋糕濕潤的功用。不要過度加熱也是蛋糕濕潤的關鍵，看蛋糕表面成型但還有水分就可以出爐。


材料：（約可做的350cc的馬克杯蛋糕一個）

低筋麵粉3大匙

無糖可可粉2大匙

泡打粉1/4小匙

鹽1小撮

砂糖3大匙

香草精

油3大匙

牛奶3大匙

苦甜巧克力碎片3大匙

糖粉適量，可省


作法：

1. 先將乾材料（低筋麵粉、可可粉、泡打粉、鹽、砂糖）在馬克杯裡攪拌均勻。

2. 接著將剩下的濕材料（香草精、油、牛奶）倒進杯中攪拌，最後再加入巧克力碎片拌勻。

3. 放進微波爐中加熱約90秒，看表面成型但還保有濕潤即完成，出爐後撒上糖粉裝飾。

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巧克力蛋糕美食DIY

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姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
FB：The Culinary Pair 姊弟煮廚 ｜ IG：The Culinary Pair 姊弟煮廚

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