大豆變身創意佳餚 10道「豆中之王」人氣料理食譜大公開

分享 facebook 餐桌上常出現的豆腐、豆干、豆漿等大豆製品，除了富含優質植物性蛋白質之外，還具有鈣質、卵磷脂、異黃酮、不飽和脂肪等營養成分，對人體健康有極大益處。相較於歷經長途船運的進口大豆，台灣的國產大豆不僅食物里程短，而且保證是非基改，新鮮飽滿又美味。 分享 facebook

百大青農、中都農業生產合作社馬聿安理事主席強調，國產大豆從產地到餐桌的歷程短，以中都為例，採收後經乾燥、大小及色彩選別等整理，24小時內入庫冷藏，保留自然鮮甜感。最重要的是，國產大豆都是非基因改造，含水率約12～13 %，活性好、易發芽，香氣及鮮甜度高，含鈣量也更高。 分享 facebook

此外，馬聿安也以加拿大進口的基改黃豆為例說明，5月播種，10月、11月採收季時進入冬日，冰天雪地運送不易，故多放入儲存塔，待翌年春天再運至港口，收貨商收購後再等待船運，有時送抵台灣已是採收後兩年了。而且為了長途運送及長期儲存，也有使用添加物的風險。

營養師分享大豆6大益處 守護大家的健康

親子食尚創辦人張益堯營養師表示，正如衛福部推薦蛋白質攝取優先順序「豆魚蛋肉」，黃豆、黑豆等豆類名列首位，是絕佳蛋白質來源。另外，國產大豆還有以下6大益處：1、增肌減脂、預防肌少症。2、蔬食者必備植物性蛋白。3、強健骨骼、預防骨質疏鬆。4、平衡賀爾蒙、幫助睡眠。5、遠離三高、預防失智。6、孕婦或哺乳增加體力、免疫力。

黃豆、黑豆如何煮軟？如何辨別豆子已完全浸泡、吸飽水分？

專售五穀雜糧的老字號商行、彰農米糧媽媽黃楷芸，分享3種國產黃豆、黑豆的基本處理方式：1、浸泡後電鍋蒸煮。2、小火乾鍋焙炒。3、烤箱烤豆子。黃楷芸建議，蒸煮黃豆可分成3等份，分別製作：不濾渣豆漿、涼拌黃豆、黃豆海帶芽湯；焙炒黑豆則可做十穀米漿、泡黑豆茶、電鍋煮黑豆雞湯，輕鬆搞定三餐。

自2016年起，農糧署積極推動「大糧倉計畫」，鼓勵水稻轉作雜糧及休耕地活化，輔導農民擴大生產雜糧作物，其中有「豆中之王」之稱的大豆，即為重點發展品項之一。此外，農糧署也於今（2019）年8月底起，於台灣好食材網站進行「國產大豆食譜募集活動」，由民眾將私房料理食譜上傳至網站平台，分享簡單、易上手的家常大豆料理，網友也票選出最吸睛、最美味的10道人氣料理，快來一起瞧瞧吧！

【黃豆人氣料理食譜】

鮭魚黃豆炒飯

鮭魚黃豆炒飯。 分享 facebook

材料：

鮭魚菲力3片

隔夜白飯3碗

黃豆80克

青蔥2支

蒜頭2辦

鹽巴1小匙

作法：

1、鮭魚菲力抹上鹽巴醃5分鐘，下鍋雙面煎香。

2、利用魚油，在鍋邊炒香蔥白、蒜末。

3、把煎好的鮭魚打散，和蒸熟黃豆一起炒香。

4、隔夜飯下鍋拌炒至鬆散、粒粒分明。

5、少許鹽巴調味，起鍋前放入蔥綠快速拌炒。

黃豆滷排骨

材料：

豬排骨400克

黃豆2杯

薑片6～8片

青蔥1支

辣椒2支

醬油3大匙

米酒2大匙

冰糖1大匙半

鹽少許

作法：

1、黃豆洗淨，泡水6～8小時，放入電鍋蒸熟。

2、起油鍋，放入薑片、蔥白、辣椒爆香，加入排骨翻炒至肉變色。

3、加入蒸熟黃豆炒勻，倒入醬油和米酒。

4、加入適量水，少許冰糖和鹽巴調味，大火煮滾。

5、放入電鍋，外鍋2杯半水，蒸煮至電鍋跳起。

下飯豆肉末

下飯豆肉末。 分享 facebook

材料：

黃豆80克

豬絞肉350克

辣椒1支

蒜頭5瓣

豆瓣醬50克

醬油30克

蠔油30克

青蔥適量

作法：

1、黃豆洗淨、泡水，放進冰箱浸泡隔夜。

2、黃豆放入電鍋，外鍋2杯水，蒸煮1小時。

3、乾鍋爆香蒜頭、辣椒，放入絞肉炒至半熟。

4、加入蒸熟黃豆，少許豆瓣醬、醬油、蠔油調味。

5、拌炒入味約5～10分鐘，起鍋後灑上蔥花。

豆酥豆腐

豆酥豆腐。 分享 facebook

材料：

黃豆50克

嫩豆腐1盒

油60克

蔥少許

薑5克

蒜頭15克

辣椒1支

白胡椒粉少許

砂糖5克

鹽巴適量

醬油15克

作法：

1、黃豆用烤箱烘烤30分鐘。

2、蒜頭、辣椒、薑等調味料，與黃豆放入調理機均勻攪碎備用。

3、豆腐切塊，放入鹽水煮5分鐘。

4、起油鍋，將步驟2的醬料，倒入油鍋中小火炸酥。

5、將豆酥淋在豆腐上，並灑上蔥花（或蔥絲）。

黃豆奶酥麵包

麵糰材料：

黃豆1/3米杯

雞蛋1顆

牛奶100毫升

鹽巴1/4小匙

砂糖1大匙

速發酵母1小匙

高筋麵粉250克

其他材料：

奶酥適量

高筋麵粉少許

橄欖油2大匙

作法：

1、黃豆洗淨、泡水，放進冰箱浸泡隔夜（約8個小時）。

2、放進電鍋蒸熟後，倒入果汁機打細。

3、依序加入麵糰的材料，攪拌均勻至無粉狀。

4、加入橄欖油，用手揉勻成團，整型收口朝下，封上保鮮膜靜置1小時發酵。

5、麵糰用拳頭擠壓出空氣，分割成6等分，滾圓靜置15分鐘，等待第二次發酵。

6、搓成水滴狀，桿成上寬下窄的長條，翻面續桿成約30公分長。

7、寬面放上適量奶酥，由上而下捲起，收口朝下。

8、移入烤箱進行最後發酵約60分，表面灑上少許麵粉做裝飾。

9、烤箱180度預熱10分鐘後，放入烘烤20分鐘。

【黑豆人氣料理食譜】

日式蜜黑豆

材料：

黑豆250克

砂糖150克

黑糖100克

醬油50克

鹽巴適量

水適量

作法：

1、黑豆洗淨、泡水，放進冰箱浸泡隔夜（約8個小時）。

2、內鍋水淹過黑豆，電鍋外鍋2杯水，蒸煮黑豆；電鍋跳起後悶一下，內鍋加水蓋過豆子，外鍋2杯水再煮一次，重覆至軟Q。

3、加入醬油、鹽、砂糖等調味料拌勻，外鍋2杯水，再次煮豆。電鍋跳起後，燜一會再開蓋，確認豆子甜度。

4、加入黑糖拌勻，外鍋1杯水，煮最後一次。

5、黑豆煮好後放涼，冷藏風味更佳，盡量於2週內食用完畢。

黑豆米果

黑豆米果＆黃豆奶酥麵包。 分享 facebook

材料：

黑豆飯1碗

素蠔油適量

胡椒粉適量

作法：

1、黑豆飯加入少許冷水，用擀麵棍搗至有黏性。

2、將米飯平鋪烘焙紙上，再鋪上一張烘焙紙，用擀麵棍把飯桿成1公分厚度。

3、用模具壓成圓形，再放上幾顆黑豆。

4、下鍋油炸至金黃色，表面刷上薄薄一層蠔油膏。

5、放入烤箱以160度烘烤10分鐘，撒上少許胡椒粉。

黑豆蒼蠅頭

黑豆蒼蠅頭。 分享 facebook

材料：

黑豆2大匙

韭菜花1把

豬絞肉2大匙

醬油1大匙

糖1/2小匙

蒜頭2辦

作法：

1、黑豆洗淨、泡水浸泡6小時；韭菜花洗淨、切段。

爆香蒜末，放入絞肉炒香。

2、絞肉翻炒至變色後，放入泡軟的黑豆炒香。

3、放入醬油、砂糖，加入半杯水煮滾至黑豆入味。

4、待醬汁煮至濃縮後，再把韭菜花下鍋炒熟，少許鹽巴調味。

黑豆佃煮柳葉魚

材料：

柳葉魚10條

黑豆1把

洋蔥1/5顆

日式醬油3大匙

冰糖半匙

薑數片

作法：

1、黑豆洗淨，浸泡4～6小時。

2、1,000ml水加入醬油、糖後煮開。

3、放入柳葉魚、洋蔥、薑片，煮滾後轉小火。

4、加入黑豆一起燉煮至軟、湯汁收乾。

黑豆排骨湯

黑豆排骨湯。 分享 facebook

材料：

排骨450克

黑豆50克

紅棗50克

蒜頭20克

鴻喜菇75克

雪白菇75克

作法：

1、排骨汆燙後，以冷水漂洗乾淨。

2、黑豆洗淨後，乾鍋炒至表皮略有裂痕後起鍋。

3、放入排骨、黑豆、蒜頭和2,000ml水，大火煮滾後轉中小火燜煮30分鐘。

4、放入紅棗續煮20分鐘。

5、放入鴻喜菇和雪白菇煮10分鐘，少許鹽巴調味。

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！