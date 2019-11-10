週末上菜／全世界都在瘋！2019最夯甜點「巴斯克燒焦起司蛋糕」

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巴斯克起司蛋糕，也有人叫它燒焦的起司蛋糕，發跡於西班牙巴斯克(Basque)首都一家名為La Viña的小店，除了小吃tapas，主廚兼老闆Santiago Rivera先生也在小館內供應自己參考無數食譜後研發出的起司蛋糕，就是這款看來烤焦卻一吃驚人的甜點，現在傳遍世界各地。

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彭博商業周刊2月出刊的文章以「挑戰你對甜點的所有認知」來形容巴斯克起司蛋糕，酷愛起司蛋糕的美國人也拿它和紐約起司蛋糕做比較。紐約起司蛋糕講求工整，蛋糕表面要淨白無瑕所以大多用低溫且長時間烘烤，相比之下整顆黑漆漆、蛋糕周圍還因為烘培紙的不規則摺痕顯得凹凸不平的巴斯克起司蛋糕，真顯得非常狂野不羈。

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因為不需要小心翼翼呵護，巴斯克起司蛋糕烤起來不僅舒暢，而且成功率極高。稍微要留心的，只有蛋糕的上色狀態，還有出爐時間。如果蛋糕已經進了烤箱20分鐘顏色依然上的不名顯，表示烤箱溫度不足，這時請把火力調高續烤3-5分鐘讓表面出現深深的焦糖色。

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出現焦糖色後，接著檢查蛋糕狀態。搖晃蛋糕時中間還像果凍ㄧ樣左右晃動時就要出爐，千萬不要因為害怕蛋糕沒烤熟而烤過頭，中心流出的半液體狀起司正是巴斯克蛋糕的迷人之處。

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材料：

奶油乳酪(cream cheese)1公斤，事先從冰箱取出放至室溫

砂糖1又3/4杯

雞蛋5顆

鮮奶油2杯

鹽1/4小匙

低筋麵粉1/4杯，過篩





作法：

1. 烤箱預熱230°C。將9寸蛋糕模內側抹上薄薄一層奶油，取一張約烤模2倍大的烘培紙沿著邊緣和底部鋪好。

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2. 奶油乳酪和砂糖攪拌均勻，接著將雞蛋分次依序加入，等一顆雞蛋和乳酪攪勻後再加下一顆。最後加進鮮奶油、鹽和過篩的麵粉攪勻。

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3. 將完成的蛋糕糊倒進烤模中，進烤箱烤約20-25分鐘，直到表面烤上了一層焦糖色，且搖晃蛋糕時中心像果凍一樣晃動時即可出爐。將蛋糕完全放涼至室溫後放進冰箱冰至少5個小時後再享用。

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