手作料理日常／在家用烤箱簡單做出美式餐廳開胃菜「洋蔥花」
圖、文/ Nini Tsai
大家不知道有沒有吃過炸洋蔥花，酥酥脆脆吃起來超過癮，洋蔥花在家自己炸要準備好多油，今天我來改變一下作法，改成用烤的，雖然成品沒有這麼像炸得這麼酥脆，不過無油料理讓負擔少一點，烤的洋蔥花看起來也很漂亮，而且也很好吃哦。
吃的時候輕輕拉一下洋蔥就可以分離，喜歡吃生一點口感的人，可以在第一階段烤的時候將時間縮短，喜歡吃熟一點濕軟口感的人，可以在第一階段烤的時候將時間拉長，第二階段主要是將麵包粉烤上色。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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沾醬的話可以依照個人喜愛的口味來沾。
材料：
洋蔥 一顆
雞蛋 兩顆
麵包粉 一杯
Cajun調味粉 一大匙
大蒜粉 一茶匙
煙燻紅椒粉（辣） 二分之一茶匙
海鹽 四分之一茶匙
黑胡椒 四分之一茶匙
巴西里 一支
作法：
將洋蔥切到底但不切斷切四刀，剝開。
將雞蛋攪拌成蛋液，將麵包粉、Cajun調味粉、大蒜粉、煙燻紅椒粉、海鹽、黑胡椒攪拌均勻。
接著將蛋液均勻地抹在洋蔥上，接著撒上香料麵包粉，用鋁箔紙包起來。
將包好的洋蔥花放進烤箱用180度烤15分鐘後，取出打開鋁箔紙抽出來，再將洋蔥花放進烤箱繼續烤10分鐘就好囉，最後撒上巴西里末，完成。
小技巧：洋蔥花想要更漂亮可以切得更細，這樣會更有花瓣的感覺，如果覺得不好剝開的話，可以先泡在水裡，洋蔥自然就會像花開一樣的奔放。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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宅宅太太的日常
大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。
平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。
料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
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