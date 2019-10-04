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解放軍十一秀肌肉：無人偵打體系成形

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

週末上菜／省時省力快速麵包「果乾蘇打麵包」

2019-10-04 15:30姊弟煮廚

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繼免揉麵包之後，蘇打麵包近期成為我們的心頭好。蘇打麵包的便利快速更甚免揉麵包，免揉麵包再怎麼易做還是免不了一段等待麵團發酵的時間，蘇打麵包麵糰既不需捏揉，也不用發酵，做來更加輕鬆寫意。

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蘇打麵包不經發酵，烤成出爐卻能膨的像雲朵，靠的全是白脫牛奶（buttermilk）與蘇打粉相遇的美好結果。白脫牛奶在台灣不好購得，可以用全脂牛奶與檸檬汁以10:1的比例混合自製。

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蘇打麵包麵糰在進烤箱前都黏乎乎的非常沾手，這是正常的，不要因為覺得麵團太溼就過度攪拌，這會讓麵包吃來乾硬。另外記得檯面與雙手都要沾上麵粉再來整形。

可以加進蘇打麵包中添味的果乾很隨意，大型乾果像是無花果、李子、芒果等要切小塊再用，如果用蔓越梅、葡萄乾等小型果乾則不用切直接入麵團就好。

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材料：

中筋麵粉4杯

蘇打粉1小匙

糖2大匙

鹽1又1/2小匙

冰無鹽奶油4大匙，切小塊

喜歡的果乾（我用李子乾）1杯，切小塊

白脫牛奶(buttermilk)1又3/4杯

蛋1顆

現刨柳橙皮屑1小匙


作法：

1. 烤箱預熱190℃。將麵粉、蘇打粉、糖和鹽在大盆裡拌勻，接著再把奶油均勻搓揉進麵粉裡。

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2. 碗中放進果乾和1小匙麵粉拌勻後，再加進步驟1的麵粉中。

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3. 將白脫牛奶、蛋和柳橙皮在碗中打勻後，和麵粉拌勻。

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4. 將麵團從盆中倒出來放置在撒了麵粉的檯面上，將麵團整成圓形後，在頂端用利刀劃上十字刻紋。

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5. 將麵團移至鋪了烘培紙的烤盤上，進烤箱烤45-55分鐘，直到蛋糕測試針或竹籤插入麵包中心取出後沒有沾黏麵團即完成。

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麵包蛋糕

姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
FB：The Culinary Pair 姊弟煮廚 ｜ IG：The Culinary Pair 姊弟煮廚
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