手作料理日常／簡單卻濃郁的好味道「培根蛋麵 Carbonara」
圖、文/ Nini Tsai
太太有一個很愛吃的義大利麵叫做Carbonara-培根蛋麵，材料簡單，太太家中基本上一定都會有這些食材，有時候我宵夜都會做這道吃呢。（捂臉）
培根蛋麵是單純以培根、蛋黃以及帕瑪森起士來創造好吃濃郁的口感及味道，在義大利呢，正統不是使用培根，而是使用Guanciale-豬頰肉，台灣不太好取得這道食材，所以我通常都會用厚切培根來代替，培根好吃的地方是煙燻的味道以及油脂的風味，偏肥的培根會讓這道料理更好吃，雞蛋的部分，一人份的麵可以用到兩顆蛋黃，但是只用蛋黃，剩下蛋白不知道要怎麼處理的話，可以用一顆蛋來取代蛋黃，這個是沒有問題的，不過記得要選擇新鮮的雞蛋哦。
所以今天就來介紹這道更適合台灣口味以及好做的培根蛋麵。
材料：
義大利麵 兩人份
厚切培根 100g
大蒜 兩瓣
雞蛋 兩顆
帕瑪森起士 兩大匙
黑胡椒 四分之一茶匙
海鹽 適量
作法：
將黑胡椒研磨成細粉、培根切條狀、大蒜去皮輕壓、將雞蛋打入碗中放入帕瑪森起士攪拌均勻。
準備一個湯鍋煮義大利麵，時間可依照包裝上的時間煮，喜歡比較硬的口感可以減一分鐘。
在平底鍋中放入培根以及大蒜慢炒，炒到培根的油脂出來後，將大蒜取出，放入黑胡椒及鹽調味。
將平底鍋離火，馬上放入煮好的義大利麵以及一瓢煮麵水，迅速的倒入蛋汁攪拌均勻，完成。
這道義大利麵，真的簡單卻很濃郁，是太太的口袋料理呢！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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