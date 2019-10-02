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手作料理日常／簡單卻濃郁的好味道「培根蛋麵 Carbonara」

2019-10-02 12:00宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

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太太有一個很愛吃的義大利麵叫做Carbonara-培根蛋麵，材料簡單，太太家中基本上一定都會有這些食材，有時候我宵夜都會做這道吃呢。（捂臉）

培根蛋麵是單純以培根、蛋黃以及帕瑪森起士來創造好吃濃郁的口感及味道，在義大利呢，正統不是使用培根，而是使用Guanciale-豬頰肉，台灣不太好取得這道食材，所以我通常都會用厚切培根來代替，培根好吃的地方是煙燻的味道以及油脂的風味，偏肥的培根會讓這道料理更好吃，雞蛋的部分，一人份的麵可以用到兩顆蛋黃，但是只用蛋黃，剩下蛋白不知道要怎麼處理的話，可以用一顆蛋來取代蛋黃，這個是沒有問題的，不過記得要選擇新鮮的雞蛋哦。

所以今天就來介紹這道更適合台灣口味以及好做的培根蛋麵。

材料：

義大利麵 兩人份

厚切培根 100g

大蒜 兩瓣

雞蛋 兩顆

帕瑪森起士 兩大匙

黑胡椒 四分之一茶匙

海鹽 適量

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作法：

將黑胡椒研磨成細粉、培根切條狀、大蒜去皮輕壓、將雞蛋打入碗中放入帕瑪森起士攪拌均勻。

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準備一個湯鍋煮義大利麵，時間可依照包裝上的時間煮，喜歡比較硬的口感可以減一分鐘。

在平底鍋中放入培根以及大蒜慢炒，炒到培根的油脂出來後，將大蒜取出，放入黑胡椒及鹽調味。

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將平底鍋離火，馬上放入煮好的義大利麵以及一瓢煮麵水，迅速的倒入蛋汁攪拌均勻，完成。

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這道義大利麵，真的簡單卻很濃郁，是太太的口袋料理呢！

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有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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義大利麵起士美食DIY

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
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