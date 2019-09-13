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手作魂太太的甜點工作室！小山園抹茶+芒果畫面超美　味道回味無窮

2019-09-13 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

以日本小山園抹茶和台灣夏季產芒果特製的戚風蛋糕，在濃郁的茶香裡帶有清甜果香，回味...
以日本小山園抹茶和台灣夏季產芒果特製的戚風蛋糕，在濃郁的茶香裡帶有清甜果香，回味無窮。
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設計背景出身的小安，4年前在因緣際會下，於一家馬芬蛋糕專賣店工作，才開始接觸烘焙，進而產生興趣，從此投入甜點的世界，開始不斷自學鑽研各種蛋糕、餅乾、塔等製作方式，成為私下生活的嗜好。直到去年籌備自己的婚禮，在朋友的鼓勵下，興起了手作魂，瘋狂自製新娘牌喜餅，與眾不同地用手感的溫度為人生重要的時刻，留下極具心思的滿滿甜蜜。但就因為這段過程，發現從品項構思、包裝設計，到尋找素材、自畫卡片等等，更加讓她從中獲得樂趣所在，於是萌生自創甜點工作室的念頭。

太太做的每樣甜點皆注重每個細節工法及設計的巧思。
太太做的每樣甜點皆注重每個細節工法及設計的巧思。
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不過求好心切的小安，為求手藝精盡，仍舊日復一日專注甜點創作一段時日後，終於在今年初，於親友們的推波助瀾下，誕生了「太太做的tai tai lab」。並以其先生常在跟人分享她作的甜點時，會說「這是我太太做的……」日常真摯的對話，作為甜點品牌的命名，代表小安喜歡且認真看待她人妻的角色，同時也說明其真心熱情出手甜點之品質保證，即便是外表簡單的餡料，也不失本質的扎實好吃及具豐盈層次的口感。

長得像錢幣的布列塔尼酥餅，使用70%苦甜巧克力，並加入些許蘭姆酒和鹹蛋黃，品嚐得...
長得像錢幣的布列塔尼酥餅，使用70%苦甜巧克力，並加入些許蘭姆酒和鹹蛋黃，品嚐得到奶油香氣的酥脆。
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外型如金磚的費南雪，是常見的法式點心，紮實綿密的口感，有奶油焦香自口中慢慢化開的...
外型如金磚的費南雪，是常見的法式點心，紮實綿密的口感，有奶油焦香自口中慢慢化開的迷人滋味。
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因此，除了每樣食材和工具無一不下重本、精挑細選，亦採用天然製作的安心風味，提供費南雪、布列塔尼酥餅、瑪德蓮等常態性法式小點心，和季節性口味的戚風蛋糕、當季水果塔、節慶禮合的選擇外，還有每個月限量接單的客製化蛋糕和翻糖蛋糕，微妙微肖的雕製和配色，每次皆具挑戰的滿足顧客願望，曾指定作過龍貓、皮卡丘、鋼鐵人、怪獸電力公司的麥克華斯基、七龍珠悟空、哥吉拉等等皆擄獲人心的大受好評。

發揮創意藝術將翻糖蛋糕做得栩栩如生，給予驚喜的開心。
發揮創意藝術將翻糖蛋糕做得栩栩如生，給予驚喜的開心。
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心中深覺要把每樣蛋糕甜點都作得美味又好看，是自己最大責任和使命的小安，每當獲得客人極佳的回饋，就有極大感動的成就感。像是近期一群哈利波特迷訂了電影首集出現過的蛋糕，看到他們傳來邊吃邊看的歡樂照片，感覺也樂在其中的小安說：「因為我做的蛋糕甜點讓人覺得美好和感謝，就十分療癒的心滿意足，這是多麼幸福的一件事！」

　

景點介紹

太太做的 Tai Tai Lab

價格｜抹茶芒果戚風4吋250元、6吋880元、8吋1,300元。布列塔尼酥餅1個30元、費南雪1個35元、4吋翻糖蛋糕2,200元起、6吋翻糖蛋糕3,700元起、8吋翻糖蛋糕3,900元起

　

預約TIPS

▲填寫品項訂購表單，或是FB私訊訂購整模蛋糕或翻糖蛋糕（提早3～5天前私訊，接滿為止）

▲太太會於3日內回覆email，核對品項、金額及取貨或收件日期，並提供匯款帳戶

▲確認訂購內容無誤後，需於「指定時間內」完成匯款並回報 [符號]匯款後，依表單勾選收件日期自取，或是代叫UBER運送、冷凍宅配

（蛋糕無法宅配，需至工作室樓下自取，或自行額外負擔車資派車運送）

　

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蛋糕甜點抹茶

行遍天下

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