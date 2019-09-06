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週末上菜／深夜下酒良伴 「烤箱奶油糯米椒」

2019-09-06 12:02姊弟煮廚

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糯米椒除了常見和小魚乾、鹹豬肉同炒擔任配角外，獨當一面的糯米椒其實也非常可口，而且做法十分容易。

首先，將糯米椒送進烤箱烤出褐色焦痕。這個步驟和在爐上用平底鍋乾煸的概念相似，全程不添一滴水與油，僅靠熱度引出糯米椒的蔬菜甜香味。用烤箱取代鍋子的好處除了不需顧爐，也不會因為糯米椒中的水分遇熱蒸散，搞得滿室生煙。

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家中烤箱如果有分上、下火源，烤糯米椒時只要開啟上方熱源就行，且要讓糯米椒盡可能靠近火源，焦痕才容易烤的漂亮，糯米椒的清甜滋味也才會明顯。

最後要趁糯米椒還溫熱之際灑上鹽調味、與奶油攪拌均勻，讓每一根糯米椒都光滑油亮，加進一點點的檸檬汁則是解膩提味用。


材料：

糯米椒220克

奶油10克

檸檬汁1/4小匙

鹽適量


作法：

1. 烤盤放進烤箱距離上方熱源最近處，以250℃預熱烤箱和烤盤。

2. 奶油放入平底鍋中，用小火慢慢加熱至焦糖色、發出香氣。將煮好的奶油倒進攪拌盆裡，並加入檸檬汁攪勻。

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3. 將糯米椒放進預熱好的烤盤裡單層平鋪不重疊，烤10-15分鐘，直到糯米椒出現微焦的烤痕，且變軟。

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4. 糯米椒烤好後倒進攪拌盆中，撒上適量鹽，趁熱和奶油、檸檬汁攪拌均勻即完成，趁熱享用。

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姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
FB：The Culinary Pair 姊弟煮廚 ｜ IG：The Culinary Pair 姊弟煮廚

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