親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

選不選總統還在等什麼？ 他爆郭台銘等的是「這個」

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

中秋應景酸甜好滋味！花蓮文旦柚變身創意美食 名廚獨門食譜大公開

2019-09-03 16:02

分享

中秋節最應景的水果，就是象徵「月圓人團圓」的文旦柚了！花蓮文旦柚的種植面積廣達約1,013公頃，產量約1萬7,260公噸，約占全台4分之1。產區集中在瑞穗鄉、玉溪地區，其中瑞穗鄉為全台最大文旦柚單一產區，今年瑞穗鶴岡文旦產量約1萬3,492公噸。

分享

由於花蓮縱谷日夜溫差大、黏質土壤偏酸性、環境清潔無汙染，造就出花蓮文旦柚的獨特口感，果肉細緻、Q彈多汁，還有4比6的黃金糖酸比，前味甜、中味酸、尾韻回甘，令人難以忘懷。花蓮文旦柚大多為老欉，甜度至少11度起跳，特級品更高達14度。

分享

文旦柚屬後熟型水果，買回家放置5～7天之後，表皮多餘的水分會蒸發，淺綠色的外皮會轉變成黃綠色，這段過程稱之為「辭水」。此時文旦柚的甜度會相對提高，果肉質地會變得柔軟細緻，風味更佳。而文旦柚本身富含礦物質、維生素、醣類、果膠和纖維素，有助於腸胃蠕動、幫助消化。瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇提到，花蓮文旦柚的特色是可以久放，甚至在一般室溫存放半年以上，它的甜味及果肉仍宛如人間極品。

分享

分享

不只是水果！花蓮在地業者發揮創意巧思，主打「好好吃、好好用、好好玩」，將文旦柚做成各式糕餅、酒類飲品和生活用品。例如：瑞穗鄉農會的柚花茶、鶴岡文旦果汁、酵素；玉溪地區農會的柚香瑪德蓮、果凍；東豐拾穗農場的旦是柚何奈啤酒、柚皮糖、柚香布丁波士頓派；宏捷食品的柚子造型蛋糕；洄瀾薯道／鳳梨灣的青柚燒、文旦酥、柚見花蓮薯；吉安鄉農會的柚香冰、鳳柚冰；德大生技與花蓮龍鳳甲合作社共同研發的柚子系列清潔用品。

分享

分享

東西名廚大PK  文旦柚創意料理上桌

曾任W飯店、新板希爾頓行政主廚的麥高樂（Martin MacLeod），將花蓮文旦柚及旦是柚何奈啤酒入菜，佐以帶皮去骨雞腿、低鈉原雞高湯、切片乾煎櫛瓜、各式風味香料等，精心製作出「柚香啤酒雞腿排」，顛覆饕客的味蕾。

分享

花蓮在地名廚吳建國老師，則以文旦柚、南瓜及綠豆沙為主角，呈現出充滿季節風的「柚香金色藜麥捲」，清爽又開胃。而甫獲得2019兩岸十大名廚、現任花蓮翰品酒店的行政主廚林志雄，特別推出期間限定的餐點「柚香馬告焗烤海虎蝦」，快來花蓮翰品酒店嘗鮮喔。3位中西名廚更將食譜無私公開，讓大家只要在家裡，就可以輕鬆烹調美味的文旦柚料理。

分享

分享

麥高樂主廚／柚香啤酒雞腿排

【食材】（4人份）

文旦柚1顆

奶油10毫升

橄欖油10毫升

帶皮去骨雞腿4隻

蜂蜜15毫升

月桂葉2片

大蒜6片及整顆烤過的大蒜

低鈉原雞高湯（非罐頭）75毫升

文旦柚啤酒1瓶

鹽少許

現磨胡椒少許

香菜（裝飾用）

櫛瓜（黃、綠各1條）切片乾煎

【作法】

1、先去除文旦柚綠色外皮與內層薄皮，留下果肉並擠壓成汁，待最後使用。

2、將奶油與橄欖油置於煎鍋，預熱至中熱火，放入雞腿煎至雙面金黃色。

3、加入蜂蜜、月桂葉、大蒜、啤酒，煮到水份抽乾，再將原雞高湯放入。

4、蓋上鍋蓋用小火煮約30分鐘，不時撥動一下雞腿肉。

5、起鍋前5分鐘，加入文旦柚果肉及文柚汁，並以鹽、胡椒調味。

6、用香菜鋪盤，配上煎好的櫛瓜，盛盤上桌。


吳建國主廚／柚香金色藜麥捲

【食材】

柚肉300克

南瓜肉300克

綠豆沙100克

蛋3粒

紫菜片2張

【作法】

1、切片的南瓜肉油炸成泥，加入鹽、少許胡椒、少許味醂1匙、綠豆沙、沙拉油1池，混合成為內餡。

2、使用蛋3粒、水40克、紅藜麥25克、太白粉10克，攪拌成蛋皮。

3、將洛神原汁200克、糖100克、味醂100克煮開放涼，用來浸泡柚子肉6小時。

4、南瓜餡包進蛋皮，加入柚肉、紫菜片製作成捲。


林志雄主廚／柚香馬告焗烤海虎蝦

【食材】

新鮮海草蝦1只約100克

吉安芋頭丁15克

新城地瓜丁15克

瑞穗文旦柚20克

光復馬告3克

康寶美白玉汁30克

乳酪絲18克

芋心番薯15克

【作法】

1、草蝦開背拿掉蝦腸，放入蒸熟的芋頭丁及蒸熟的地瓜丁，加入新鮮撥好的柚子肉。

2、馬告剁碎加入康寶美白玉汁中，製成特製的焗烤醬，擠在鮮蝦上面，最後放上乳酪絲。

3、放入烤箱，用200度高溫烤，將鮮蝦烤至金黃色即可。

花蓮文旦柚  虛實整合全面開賣

即日起～9月22日期間，花蓮縣文旦柚系列行銷展售活動開跑，提供多樣化的中秋佳節伴手禮選擇。除了實體通路購買之外，今年花蓮縣政府還特別與中華郵政商城「台灣農特產品館」合作，整合郵政虛擬及實體通路資源，讓大家只要動動手指，就可以輕鬆買到產地直銷的花蓮文旦柚。

來自後山淨土、吸滿陽光能量、喝純淨水源長大，花蓮文旦柚今年走入每個懂吃的家庭，讓舌尖上的清甜多層次感，從中秋節一路延續到過年！

同場加映！挑選文旦柚的小撇步：

1、果實底部寬平、果頂尖型、接近三角形（水滴狀）。

2、果皮油胞細滑。

3、果重450～600公克，果型不大而有沉重感。

漫遊花蓮趣→https://bit.ly/2K9IwOP

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

名廚水果酒店
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

手作料理日常／小朋友也會喜歡紅蘿蔔料理「奶油緞帶紅蘿蔔」

2019-08-20 12:01

週末上菜／便宜貨也能變高級「鍋煮濃縮巴薩米克醋」

2019-08-02 15:32

手作料理日常／讓你每天都有好心情的「太陽蛋吐司」

2019-07-24 09:55

週末上菜／超省事「鍋煎鬆餅」麵糊搖一搖２分鐘完成！

2019-01-04 13:01

手作料理日常／蒜味「海瓜子義大利麵」　滿滿海味飄香

2019-04-18 12:00

手作料理日常／西式排餐必備配菜「迷迭香烤薯塊」

2019-08-07 22:00

好好吃／戰斧豬排夯 在家也能做排餐料理

2019-08-06 11:39

日本媽媽太有才！用食材變出「小熊維尼」，這些餐點萌到讓你食慾大開

2019-07-19 08:02

夏日甩肉大作戰！ 5日「增肌減脂菜單」教你DIY這樣吃

2019-07-17 10:25

黑木耳、金針芽、泰式涼拌花枝 三道夏日低熱量簡單開胃菜

2019-07-15 11:01

手作料理日常／拯救乾麵包！變身蛋香滿滿的「法國吐司」

2019-07-12 13:42

週末上菜／冷熱皆宜常備菜 「奶油蒜頭香草菇菇」

2019-07-05 14:54

手作料理日常／夏日清新酸甜滋味「檸檬咖啡糖片」

2019-06-25 12:03

週末上菜／和紅蘿蔔談戀愛 法式「悶煮甜味紅蘿蔔」

2019-06-07 11:03

好好吃／免烤箱慕斯 誘人玩色甜點

2019-06-04 09:09

手作料理日常／夏日清爽酸甜開胃菜「芒果鮮蝦沙拉」

2019-05-28 13:58

手作料理日常／自製美味吐司醬「燻鮭魚抹醬」只需簡單３種材料

2019-05-13 09:00

週末上菜／歲月的悠美滋味 「老菜脯雞湯」

2019-05-03 12:02

手作料理日常／夏日開胃魔法「基礎馬鈴薯沙拉」簡單卻最美味

2019-04-30 12:00

經典酒家菜、手路菜 台灣古早味原汁原味上桌

2019-04-17 09:35

週末上菜／乳糖不耐症救星！自製濃醇「燕麥奶」高CP值

2019-04-05 22:00

手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

2019-04-02 12:30

好好吃／春寒料峭 吃羊肉溫補去濕氣

2019-04-01 10:28

手作料理日常／喀滋喀茲小零食「蒜烤羽衣甘藍脆片」小朋友厭菜法寶

2019-03-19 12:00

手殘剋星！烤箱解救你 紙包料理輕鬆鎖住美味

2019-03-19 09:18

露營家的不敗野炊「韓式辣炒小章魚」專家教你15分鐘上菜！

2019-03-09 12:00

週末上菜／香氣四溢萬用油 自製「印度酥油」

2019-03-08 15:24

手作料理日常／綿密口感「香料烤南瓜」簡易烤箱料理

2019-03-05 21:00

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 18:10

手作料理日常／太太的低負擔「蒜香蘑菇義大利麵」簡單獨食料理　

2019-02-21 21:00

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

手作料理日常／年節濃郁小點心　花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies

2019-02-05 12:00

Costco海鮮料理！台式滷肉尬鮭魚「鮭魚肉燥」煮婦的秘密武器

2019-02-04 09:00

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-03 10:30

Costco海鮮料理！ 暢銷明星商品「鮭魚」分裝、保存法推薦

2019-02-02 09:00

週末上菜／冷天一喝暖呼呼 鍋煮「香料蘋果熱飲」

2019-02-01 18:01

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 18:15

手作料理日常／速成料理「檸檬蒜味奶油蝦」白領媽媽的選擇

2019-01-22 18:00

優人物／ 餐餐皆有味 葉怡蘭的日常家宴

2019-01-21 01:00
看更多

熱門文章

上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

2019-08-29 10:39

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

2019-08-31 10:30

身份證對中927！ 「龍蝦吃到飽」最低打6折、2人同行壽星免費、1人對中10人享優惠

2019-08-28 13:08

星巴克超狂「9月連續30天」買一送一　只要3步驟馬上賺

2019-09-01 17:00

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

我的辛酸你看不見！外送員最討厭的１０件事

2019-08-27 21:00

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈　粉絲留言不捨

2019-08-29 19:03

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 11:10

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐　還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:55

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 22:15

老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:16

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 13:57

姓「黃」民眾吃「品田牧場」打88折！穿黃衣、名字有「ㄏㄨㄤˊ」也適用

2019-09-03 11:27

明天見！星巴克連續14天買一送一又來了 快揪好友相聚試手氣

2019-08-16 10:56

每天門市限量30個！ 摩斯「未來漢堡」擴大販售

2019-08-31 12:40

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-30 08:30

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:08

加盟主組自救會！「一芳」回應了：將送出百台國產電動車，投入3~4千萬做行銷推廣

2019-08-28 15:03

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 20:57

芋頭控必吃！ 最新芋頭系甜點大集合

2019-08-29 19:07

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

下單了！Uber Eats「全台免運費」到9月底　今起嘉義、彰化Uber Eats上線～

2019-09-02 12:48

好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:50

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪「粉甜美」店裝曝光

2019-08-28 18:21

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:30

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

2019-08-21 21:35

芋頭控衝了！全家新品「芋泥舒芙蕾布丁」綿密芋泥＋鮮奶酪搭配超好吃

2019-08-28 13:09

板橋人買起來！西螺麻糬大王連續15天買一送一 3大人氣甜點9月快閃板橋車站

2019-08-31 17:00

婦人猛裝3大袋好市多洋蔥 網友傻眼「太誇張了」

2019-08-21 11:40

2倍濃厚系！午後紅茶「2倍奶茶」7-11獨家上架，限量10萬瓶動作要快～

2019-08-26 12:20

99元吃10隻蝦／7種海鮮！打卡系「好室鍋物」輕鬆升級海陸鍋

2019-08-31 11:45

慶祝全面升級！伯朗咖啡連續5天「飲品買一送一」 再送套餐折價券

2019-08-30 13:41

一芳「送100台摩托車、狂砸4000萬促銷」搶救買氣！還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

買一芳大杯算中杯價 加盟店老闆哽咽：生意少一半

2019-08-23 14:23

2公升「蘋果西打」又出包！大飲：即日起開放退換貨

2019-08-23 12:21

吃晚餐送午餐！ 全台中最高景觀餐廳大啖牛排　當月壽星加碼最多買二送二

2019-09-02 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top