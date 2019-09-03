中秋應景酸甜好滋味！花蓮文旦柚變身創意美食 名廚獨門食譜大公開

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中秋節最應景的水果，就是象徵「月圓人團圓」的文旦柚了！花蓮文旦柚的種植面積廣達約1,013公頃，產量約1萬7,260公噸，約占全台4分之1。產區集中在瑞穗鄉、玉溪地區，其中瑞穗鄉為全台最大文旦柚單一產區，今年瑞穗鶴岡文旦產量約1萬3,492公噸。

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由於花蓮縱谷日夜溫差大、黏質土壤偏酸性、環境清潔無汙染，造就出花蓮文旦柚的獨特口感，果肉細緻、Q彈多汁，還有4比6的黃金糖酸比，前味甜、中味酸、尾韻回甘，令人難以忘懷。花蓮文旦柚大多為老欉，甜度至少11度起跳，特級品更高達14度。

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文旦柚屬後熟型水果，買回家放置5～7天之後，表皮多餘的水分會蒸發，淺綠色的外皮會轉變成黃綠色，這段過程稱之為「辭水」。此時文旦柚的甜度會相對提高，果肉質地會變得柔軟細緻，風味更佳。而文旦柚本身富含礦物質、維生素、醣類、果膠和纖維素，有助於腸胃蠕動、幫助消化。瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇提到，花蓮文旦柚的特色是可以久放，甚至在一般室溫存放半年以上，它的甜味及果肉仍宛如人間極品。

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不只是水果！花蓮在地業者發揮創意巧思，主打「好好吃、好好用、好好玩」，將文旦柚做成各式糕餅、酒類飲品和生活用品。例如：瑞穗鄉農會的柚花茶、鶴岡文旦果汁、酵素；玉溪地區農會的柚香瑪德蓮、果凍；東豐拾穗農場的旦是柚何奈啤酒、柚皮糖、柚香布丁波士頓派；宏捷食品的柚子造型蛋糕；洄瀾薯道／鳳梨灣的青柚燒、文旦酥、柚見花蓮薯；吉安鄉農會的柚香冰、鳳柚冰；德大生技與花蓮龍鳳甲合作社共同研發的柚子系列清潔用品。

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東西名廚大PK 文旦柚創意料理上桌

曾任W飯店、新板希爾頓行政主廚的麥高樂（Martin MacLeod），將花蓮文旦柚及旦是柚何奈啤酒入菜，佐以帶皮去骨雞腿、低鈉原雞高湯、切片乾煎櫛瓜、各式風味香料等，精心製作出「柚香啤酒雞腿排」，顛覆饕客的味蕾。

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花蓮在地名廚吳建國老師，則以文旦柚、南瓜及綠豆沙為主角，呈現出充滿季節風的「柚香金色藜麥捲」，清爽又開胃。而甫獲得2019兩岸十大名廚、現任花蓮翰品酒店的行政主廚林志雄，特別推出期間限定的餐點「柚香馬告焗烤海虎蝦」，快來花蓮翰品酒店嘗鮮喔。3位中西名廚更將食譜無私公開，讓大家只要在家裡，就可以輕鬆烹調美味的文旦柚料理。

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麥高樂主廚／柚香啤酒雞腿排

【食材】（4人份）

文旦柚1顆

奶油10毫升

橄欖油10毫升

帶皮去骨雞腿4隻

蜂蜜15毫升

月桂葉2片

大蒜6片及整顆烤過的大蒜

低鈉原雞高湯（非罐頭）75毫升

文旦柚啤酒1瓶

鹽少許

現磨胡椒少許

香菜（裝飾用）

櫛瓜（黃、綠各1條）切片乾煎

【作法】

1、先去除文旦柚綠色外皮與內層薄皮，留下果肉並擠壓成汁，待最後使用。

2、將奶油與橄欖油置於煎鍋，預熱至中熱火，放入雞腿煎至雙面金黃色。

3、加入蜂蜜、月桂葉、大蒜、啤酒，煮到水份抽乾，再將原雞高湯放入。

4、蓋上鍋蓋用小火煮約30分鐘，不時撥動一下雞腿肉。

5、起鍋前5分鐘，加入文旦柚果肉及文柚汁，並以鹽、胡椒調味。

6、用香菜鋪盤，配上煎好的櫛瓜，盛盤上桌。

吳建國主廚／柚香金色藜麥捲

【食材】

柚肉300克

南瓜肉300克

綠豆沙100克

蛋3粒

紫菜片2張

【作法】

1、切片的南瓜肉油炸成泥，加入鹽、少許胡椒、少許味醂1匙、綠豆沙、沙拉油1池，混合成為內餡。

2、使用蛋3粒、水40克、紅藜麥25克、太白粉10克，攪拌成蛋皮。

3、將洛神原汁200克、糖100克、味醂100克煮開放涼，用來浸泡柚子肉6小時。

4、南瓜餡包進蛋皮，加入柚肉、紫菜片製作成捲。

林志雄主廚／柚香馬告焗烤海虎蝦

【食材】

新鮮海草蝦1只約100克

吉安芋頭丁15克

新城地瓜丁15克

瑞穗文旦柚20克

光復馬告3克

康寶美白玉汁30克

乳酪絲18克

芋心番薯15克

【作法】

1、草蝦開背拿掉蝦腸，放入蒸熟的芋頭丁及蒸熟的地瓜丁，加入新鮮撥好的柚子肉。

2、馬告剁碎加入康寶美白玉汁中，製成特製的焗烤醬，擠在鮮蝦上面，最後放上乳酪絲。

3、放入烤箱，用200度高溫烤，將鮮蝦烤至金黃色即可。

花蓮文旦柚 虛實整合全面開賣

即日起～9月22日期間，花蓮縣文旦柚系列行銷展售活動開跑，提供多樣化的中秋佳節伴手禮選擇。除了實體通路購買之外，今年花蓮縣政府還特別與中華郵政商城「台灣農特產品館」合作，整合郵政虛擬及實體通路資源，讓大家只要動動手指，就可以輕鬆買到產地直銷的花蓮文旦柚。

來自後山淨土、吸滿陽光能量、喝純淨水源長大，花蓮文旦柚今年走入每個懂吃的家庭，讓舌尖上的清甜多層次感，從中秋節一路延續到過年！

同場加映！挑選文旦柚的小撇步：

1、果實底部寬平、果頂尖型、接近三角形（水滴狀）。

2、果皮油胞細滑。

3、果重450～600公克，果型不大而有沉重感。

漫遊花蓮趣→https://bit.ly/2K9IwOP

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！