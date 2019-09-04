手作料理日常／夏日清爽的吐司好朋友「雞蛋沙拉」
圖、文/ Nini Tsai
之前太太介紹過馬鈴薯沙拉，這次想要介紹更加簡單而且零失敗的雞蛋沙拉哦。
雞蛋沙拉在炎炎夏日中可以當作一道冰涼的冷菜，也可以在早餐夾在吐司或麵包中，是用途十分多元化的料理，如果家裡有小朋友的話，可以使用台灣的美乃滋，口味比較甜，比較喜歡不這麼甜的口味可以買日式或美式的美乃滋品牌。
雞蛋沙拉的重點在於蛋黃及美乃滋攪拌融合的滑順感，加上蛋白的顆粒，軟軟帶點些許彈牙的口感，很難讓人不喜歡，鹽以及黑胡椒的調味可以視個人喜愛的口味來增減，不加也可以哦。
這次用的份量是四顆雞蛋，可以做出兩份的雞蛋沙拉吐司或者是一餐份量的料理，歡迎大家可以試試看。
材料：
雞蛋 四顆
美乃滋 兩大匙
鹽 適量
黑胡椒 適量
作法：
將雞蛋放到冷水的鍋中，開火之後開始計時煮10分鐘，撈起待涼之後剝殼。
將剝好殼的白煮蛋切開，蛋黃放進調理盆中，加入美乃滋攪拌均勻。
將蛋白切碎，一樣放入調理盆中，加入鹽以及黑胡椒攪拌均勻就好囉。
單吃就很好吃了，夾在吐司中也十分美味哦。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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