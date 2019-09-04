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手作料理日常／夏日清爽的吐司好朋友「雞蛋沙拉」

2019-09-04 12:05宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

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之前太太介紹過馬鈴薯沙拉，這次想要介紹更加簡單而且零失敗的雞蛋沙拉哦。

雞蛋沙拉在炎炎夏日中可以當作一道冰涼的冷菜，也可以在早餐夾在吐司或麵包中，是用途十分多元化的料理，如果家裡有小朋友的話，可以使用台灣的美乃滋，口味比較甜，比較喜歡不這麼甜的口味可以買日式或美式的美乃滋品牌。

雞蛋沙拉的重點在於蛋黃及美乃滋攪拌融合的滑順感，加上蛋白的顆粒，軟軟帶點些許彈牙的口感，很難讓人不喜歡，鹽以及黑胡椒的調味可以視個人喜愛的口味來增減，不加也可以哦。

這次用的份量是四顆雞蛋，可以做出兩份的雞蛋沙拉吐司或者是一餐份量的料理，歡迎大家可以試試看。

材料：

雞蛋 四顆

美乃滋 兩大匙

鹽 適量

黑胡椒 適量

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作法：

將雞蛋放到冷水的鍋中，開火之後開始計時煮10分鐘，撈起待涼之後剝殼。

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將剝好殼的白煮蛋切開，蛋黃放進調理盆中，加入美乃滋攪拌均勻。

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將蛋白切碎，一樣放入調理盆中，加入鹽以及黑胡椒攪拌均勻就好囉。

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單吃就很好吃了，夾在吐司中也十分美味哦。

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有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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沙拉吐司早餐美食DIY

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
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