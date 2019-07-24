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手作料理日常／讓你每天都有好心情的「太陽蛋吐司」

2019-07-24 09:55宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

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一日之計在於晨，早上起來為自己做份好吃的早餐，開啟美好的一天，就用太陽蛋吐司來喚起還在沈睡的味蕾吧。

這次做的太陽蛋吐司，很簡單，只要把兩片吐司其中一片中間切開（挖空），打顆雞蛋進去，周圍放上起士，進烤箱烤就好囉。吃起來蛋厚厚的嫩嫩的，吐司脆脆的，吃完一片還想再吃一片呢。

其中的起士，我選用了Mozzarella Cheese 和Cheddar Cheese ，Mozzarella柔軟的特性，加熱後容易有牽絲的效果，Cheddar鹹香的口感，讓整體的起士味道更香，兩者我都是買整塊再刨絲來用。

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材料：

吐司 兩片

雞蛋 一顆

Mozzarella Cheese & Cheddar Cheese 半杯

美乃滋 一茶匙

鹽與黑胡椒 適量

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作法：

將一片吐司中間挖空切開，在另一片完整的吐司上抹美乃滋，再將挖空的吐司放在抹上美乃滋的吐司上。

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把雞蛋輕輕的放入吐司中，周圍放上起士。

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放進烤箱用180度烤10分鐘，時間到了取出後，撒上少許的鹽與黑胡椒就好囉。

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完成。

此張設為顯圖。
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切開還會有一些蛋黃留下呢，如果喜歡吃更生的蛋黃可以減少兩分鐘的烘烤時間。

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有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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吐司起士早餐

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
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