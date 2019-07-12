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手作料理日常／拯救乾麵包！變身蛋香滿滿的「法國吐司」

2019-07-12 13:42宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

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有時候買了歐式麵包吐司在短時間吃不完，冰在冰箱很容易變得很乾，這個時候呢，拿來做法國吐司最棒了，完全可以拯救太乾的麵包，賦予它新的面貌，而且重點是口感濕潤很好吃哦！

太太對於法國吐司的印象是媽媽做的法國吐司，還記得小時候只要嚷嚷肚子餓，只要幾分鐘，媽媽就會端出點心或料理出來，其中的點心就是法國吐司，充滿蛋香的法國吐司有時候淋上煉乳，有時候是淋上巧克力醬，趁熱放上一塊奶油香味更濃，現在偶爾想到還是會做法國吐司來回憶一下媽媽的好手藝。

太太今天介紹的是基本款的法國吐司，其中鮮奶成分比較多，因為要讓麵包吸滿液體，這樣可以讓過乾的麵包變得濕潤好吃，如果是新鮮的麵包，含水量比較高的話，可以減少三分之一的鮮奶，也可以減少沾蛋液的時間，不然太濕也不好吃會過軟，最後煎完可以視個人口味添加果醬、楓糖漿或新鮮水果增加甜味哦。

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材料：

歐式麵包 六片（吐司約四片）

雞蛋 三顆

鮮奶 一杯（約240ml）

奶油 30g

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將麵包切片，準備一個深盤打入雞蛋，倒入牛奶，攪拌均勻。

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麵包浸入蛋液中約十到十五秒，翻面再浸入十到十五秒。

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接著在平底鍋中放入奶油開小火，奶油融化後放入沾滿蛋液的麵包慢煎，煎至雙面呈現金黃色就好囉。

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是不是很簡單啊！

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視個人口味，可以添加不同的醬料食用。

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這樣輕輕鬆鬆地讓太乾的麵包變得濕潤好吃！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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麵包吐司法國

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
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