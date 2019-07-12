手作料理日常／拯救乾麵包！變身蛋香滿滿的「法國吐司」
圖、文/ Nini Tsai
有時候買了歐式麵包或吐司在短時間吃不完，冰在冰箱很容易變得很乾，這個時候呢，拿來做法國吐司最棒了，完全可以拯救太乾的麵包，賦予它新的面貌，而且重點是口感濕潤很好吃哦！
太太對於法國吐司的印象是媽媽做的法國吐司，還記得小時候只要嚷嚷肚子餓，只要幾分鐘，媽媽就會端出點心或料理出來，其中的點心就是法國吐司，充滿蛋香的法國吐司有時候淋上煉乳，有時候是淋上巧克力醬，趁熱放上一塊奶油香味更濃，現在偶爾想到還是會做法國吐司來回憶一下媽媽的好手藝。
太太今天介紹的是基本款的法國吐司，其中鮮奶成分比較多，因為要讓麵包吸滿液體，這樣可以讓過乾的麵包變得濕潤好吃，如果是新鮮的麵包，含水量比較高的話，可以減少三分之一的鮮奶，也可以減少沾蛋液的時間，不然太濕也不好吃會過軟，最後煎完可以視個人口味添加果醬、楓糖漿或新鮮水果增加甜味哦。
材料：
歐式麵包 六片（吐司約四片）
雞蛋 三顆
鮮奶 一杯（約240ml）
奶油 30g
將麵包切片，準備一個深盤打入雞蛋，倒入牛奶，攪拌均勻。
麵包浸入蛋液中約十到十五秒，翻面再浸入十到十五秒。
接著在平底鍋中放入奶油開小火，奶油融化後放入沾滿蛋液的麵包慢煎，煎至雙面呈現金黃色就好囉。
是不是很簡單啊！
視個人口味，可以添加不同的醬料食用。
這樣輕輕鬆鬆地讓太乾的麵包變得濕潤好吃！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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