週末上菜／冷熱皆宜常備菜 「奶油蒜頭香草菇菇」

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這是我們家最常見的吃菇方法，將菇菇全體手撕或刀切成條，用焦化奶油、新鮮香草和蒜末炒香，不用一下子香氣撩人的菇菇總匯就能出鍋。

這道菜的香味來源之一，是一開始加熱至焦糖色，富有堅果香氣的奶油。焦化奶油時要專心顧鍋，因爲「焦化」到「燒焦」常常只是十幾秒之間的事。奶油千萬不要放的吝嗇，菇菇沒有吸收充足的油脂吃起來就會澀口。

香味來源之二，是煎的金黃的菇。所以把菇菇大量水分炒至蒸發後，單層平鋪維持一陣子不要翻動，讓菇菇有充分時間和鍋底接觸是很重要的步驟。接著加入的蒜末、香草和白酒則是香味來源三。

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材料：

無鹽奶油2大匙

綜合菇（白玉菇、珊瑚菇、蘑菇、杏鮑菇、甚至泡發的黑木耳都行）約300克，全體撕或切成條

蒜頭2瓣，切成末

新鮮百里香1/2小匙，或其他喜歡的香草

鹽適量

黑胡椒適量

白酒適量





作法：

1. 奶油放入炒鍋內，用中火加熱至融化後，繼續維持中火加熱至焦糖色。

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2. 放入菇菇，耐心拌炒至水分完全蒸發。

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3. 菇菇炒至水分收乾後，單層平鋪鍋內，維持一陣子不要翻動，讓菇菇有充分時間和鍋底接觸煎成金黃色。

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4. 接著放進蒜頭、香草、適量鹽和黑胡椒調味，最後倒入白酒時利用酒汁將黏鍋底的菇菇碎屑用鍋鏟鏟起快速拌炒，起鍋即完成。

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