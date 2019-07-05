親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

工會指風太大吹掀帳篷取消領三寶 空姐悶：這哪招？

週末上菜／冷熱皆宜常備菜 「奶油蒜頭香草菇菇」

2019-07-05 14:54姊弟煮廚

分享

這是我們家最常見的吃菇方法，將菇菇全體手撕或刀切成條，用焦化奶油、新鮮香草和蒜末炒香，不用一下子香氣撩人的菇菇總匯就能出鍋。

這道菜的香味來源之一，是一開始加熱至焦糖色，富有堅果香氣的奶油。焦化奶油時要專心顧鍋，因爲「焦化」到「燒焦」常常只是十幾秒之間的事。奶油千萬不要放的吝嗇，菇菇沒有吸收充足的油脂吃起來就會澀口。

香味來源之二，是煎的金黃的菇。所以把菇菇大量水分炒至蒸發後，單層平鋪維持一陣子不要翻動，讓菇菇有充分時間和鍋底接觸是很重要的步驟。接著加入的蒜末、香草和白酒則是香味來源三。

分享


材料：

無鹽奶油2大匙

綜合菇（白玉菇、珊瑚菇、蘑菇、杏鮑菇、甚至泡發的黑木耳都行）約300克，全體撕或切成條

蒜頭2瓣，切成末

新鮮百里香1/2小匙，或其他喜歡的香草

鹽適量

黑胡椒適量

白酒適量


作法：

1. 奶油放入炒鍋內，用中火加熱至融化後，繼續維持中火加熱至焦糖色。

分享

2. 放入菇菇，耐心拌炒至水分完全蒸發。

分享

3. 菇菇炒至水分收乾後，單層平鋪鍋內，維持一陣子不要翻動，讓菇菇有充分時間和鍋底接觸煎成金黃色。

分享

分享

4. 接著放進蒜頭、香草、適量鹽和黑胡椒調味，最後倒入白酒時利用酒汁將黏鍋底的菇菇碎屑用鍋鏟鏟起快速拌炒，起鍋即完成。

分享

想知道更多美食DIY分享，請上The Culinary Pair 姊弟煮廚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食DIYDIY

姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
FB：The Culinary Pair 姊弟煮廚 ｜ IG：The Culinary Pair 姊弟煮廚
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

手作料理日常／夏日清新酸甜滋味「檸檬咖啡糖片」

2019-06-25 12:03

週末上菜／和紅蘿蔔談戀愛 法式「悶煮甜味紅蘿蔔」

2019-06-07 11:03

手作料理日常／夏日清爽酸甜開胃菜「芒果鮮蝦沙拉」

2019-05-28 13:58

手作料理日常／自製美味吐司醬「燻鮭魚抹醬」只需簡單３種材料

2019-05-13 09:00

週末上菜／歲月的悠美滋味 「老菜脯雞湯」

2019-05-03 12:02

手作料理日常／夏日開胃魔法「基礎馬鈴薯沙拉」簡單卻最美味

2019-04-30 12:00

手作料理日常／蒜味「海瓜子義大利麵」　滿滿海味飄香

2019-04-18 12:00

週末上菜／乳糖不耐症救星！自製濃醇「燕麥奶」高CP值

2019-04-05 22:00

手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

2019-04-02 12:30

手作料理日常／喀滋喀茲小零食「蒜烤羽衣甘藍脆片」小朋友厭菜法寶

2019-03-19 12:00

露營家的不敗野炊「韓式辣炒小章魚」專家教你15分鐘上菜！

2019-03-09 12:00

週末上菜／香氣四溢萬用油 自製「印度酥油」

2019-03-08 15:24

手作料理日常／綿密口感「香料烤南瓜」簡易烤箱料理

2019-03-05 21:00

手作料理日常／太太的低負擔「蒜香蘑菇義大利麵」簡單獨食料理　

2019-02-21 21:00

手作料理日常／年節濃郁小點心　花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies

2019-02-05 12:00

Costco海鮮料理！ 暢銷明星商品「鮭魚」分裝、保存法推薦

2019-02-02 09:00

週末上菜／冷天一喝暖呼呼 鍋煮「香料蘋果熱飲」

2019-02-01 18:01

手作料理日常／速成料理「檸檬蒜味奶油蝦」白領媽媽的選擇

2019-01-22 18:00

優人物／ 餐餐皆有味 葉怡蘭的日常家宴

2019-01-21 01:00

手作料理日常／中西合併好滋味　奶油醬油煎馬鈴薯

2019-01-08 12:42

週末上菜／超省事「鍋煎鬆餅」麵糊搖一搖２分鐘完成！

2019-01-04 13:01

手作料理日常／冬天吃超澎湃！牛排溫沙拉 Steak salad

2018-12-25 12:09

耶誕點心５款食譜大公開　這個聖誕節不孤單！

2018-12-23 21:30

週末上菜／乾巴巴蛋糕byebye！學做極濕潤「櫛瓜巧克力蛋糕」

2018-12-07 13:00

手作料理日常／小朋友一起親子DIY 魔鬼蛋 Deviled Eggs

2018-11-27 12:00

週末上菜／貝果5分鐘完成！加進優格的「神奇萬用麵團」

2018-11-16 10:59

手作料理／玉米薄荷沙拉 柳橙醬汁口感更溫和

2018-11-13 12:00

手作料理日常／悠閒假日的美好序幕 豐富早午餐DIY

2018-10-31 12:07

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 18:10

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

Costco海鮮料理！台式滷肉尬鮭魚「鮭魚肉燥」煮婦的秘密武器

2019-02-04 09:00

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-03 10:30

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 18:15

Lady M再推台灣限定口味「芝麻鐵觀音」　快閃板橋大遠百狂賣

2018-12-26 14:30

耶誕點心DIY／免壓模！超Q聖誕老人造型餅乾

2018-12-23 11:57

耶誕點心DIY／聖誕樹水果點心盤　談心聊天氣氛UP

2018-12-21 09:30

耶誕點心DIY／豬排起司可頌　超夯高麗菜做配角

2018-12-21 08:15

耶誕點心DIY／🎄低卡免油炸！聖誕波提甜甜圈　

2018-12-20 19:30

耶誕點心DIY／3種風味堆疊「巧克力麵包圈環」 派對裝飾超吸睛

2018-12-20 14:00
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:10

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家便利商店「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

星冰樂買一送一！ 星巴克推一日限定「星冰樂」+「黑色派對」飲料享特價

2019-07-01 11:43

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

全台最狂蛋黃酥到台中！ 彰化不二家第三代新創「不二製餅」 試營運出爐即秒殺

2019-07-03 14:25

網友熱推NO.1！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了，加碼「芒果霜淇淋」也回來了

2019-07-04 16:13

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-26 10:40

優惠長達7天！ PAUL三款超人氣千層派買一送一

2019-07-03 12:35

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:54

義美全新「奶茶烤布丁」上架了！綿密布丁搭奶茶味超涮嘴　甜點控快衝全家掃貨呀

2019-07-03 23:26

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

香菜控必備！台式香菜粉撒上變「香菜霜淇淋」　鹽酥雞、甜不辣也能立馬美味升級

2019-06-27 16:19

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

龍蝦、牛小排5折！台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:40

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7／17登場

2019-06-29 15:17

奶茶控新寵！「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」茶香四溢　一支不到20元

2019-06-25 16:03

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-05 09:30

地點確定了! Lady M全台第三家「台中店」8月底登場

2019-07-01 12:17

每年只賣一個月！台南「最強排隊芒果冰」搶手

2019-07-05 11:36

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿玩偶電影套餐 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

IG一打卡就燒到！「起司鹹酥雞車輪餅」爆漿邪惡很欠吃

2019-07-02 21:06

「玩具總動員4」又來啦！7-ELEVEN獨家推發條公仔、Q版公仔每一款都可愛到炸

2019-07-03 17:05

最大蔬食Buffet果然匯板橋店開幕 首端新北綠竹筍祭

2019-06-26 15:00

珍珠無極限！日本瘋「珍珠麻婆豆腐」 台灣有「珍珠麻婆拌麵」嚐起來一點也不怪

2019-07-02 15:55

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

太想喝！IKEA開賣「泰式奶茶＋珍珠」　滿滿甜味只要45元

2019-06-24 11:48

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-28 10:16

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

星巴克歡慶IG追蹤人數破45萬　「好友分享日」買一送一又來了！

2019-06-24 13:52

手搖飲可以天天喝？「梅大梅小健康果飲」純天然ㄟ尚讚

2019-06-29 16:30

手作料理日常／夏日清新酸甜滋味「檸檬咖啡糖片」

2019-06-25 12:03

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 21:53

復興SOGO「餐廳超市」變得又美又好逛！忙碌上班族下班輕鬆買

2019-07-02 17:40

全家獨賣「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」 為一天補充滿滿元氣

2019-07-03 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top