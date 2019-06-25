手作料理日常／夏日清新酸甜滋味「檸檬咖啡糖片」

圖、文/ Nini Tsai

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之前太太在台灣的咖啡廳有看到一道小點心叫做檸檬渣片，是檸檬片上面撒上糖以及現磨咖啡粉，是道簡易的小點心，放進嘴裡一口咬下，第一口很酸，接著砂糖的甜味會慢慢出來，再來是咖啡顆粒帶點苦苦的香味，層次非常多元，吃過之後心中就一直惦記著這道小點心，後來有查了一下這道小點心的來源，網路上都說這叫做Mafia，因為是義大利黑手黨愛吃的點心，但太太喜歡實事求是，想看看到底前因後果是怎麼發生的，用英文跟義大利文查了一下，都沒有這道小點心，心中充滿疑惑，只好問了義大利的友人，請教他們當地到底有沒有這道小點心，結果他們異口同聲說，當然沒有！

所以我想這道檸檬咖啡糖片，或許是台灣的咖啡店自己自創再加以包裝美化的故事吧。

不過不管是哪裡發源的，這道小點心都蠻建議大家嚐試看看。尤其夏天檸檬很便宜，可以多嘗試一點檸檬料理，其中砂糖可以用咖啡糖，咖啡粉的話如果家裡有新鮮的咖啡豆磨碎或敲碎會更香哦。

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材料：

檸檬 一顆

咖啡豆 一大匙

二砂 一大匙

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作法：

將檸檬洗淨擦乾外皮，切大約0.2公分的薄片並去除檸檬籽，咖啡豆用磨豆機磨成較粗的粉末，或者是直接打碎。

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將檸檬鋪平放在盤中，撒上砂糖以及咖啡粉。

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簡單又好吃的小點心就完成囉。

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有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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