週末上菜／和紅蘿蔔談戀愛 法式「悶煮甜味紅蘿蔔」

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Carottes Vichy是這道菜的法文名，Vichy(維琪)為法國聞名全球的氣泡水生產地，傳統上此菜用源自Vichy的水來煮最道地，但其實用他牌氣泡水，甚至家中的普通飲用水代替入菜也不會讓風味減去。

切成薄片的紅蘿蔔能在平底鍋裡靠著少量水分很快悶煨成適口的軟度，撒進的一小匙糖除起了將紅蘿蔔原有甜味放大無限的功用，也大量去除了很多人避之唯恐不及的那紅蘿蔔「特別的」氣息，還讓最後起鍋的紅蘿蔔各個像塗了脣膏，油油亮亮的耀眼。

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甜味紅蘿蔔和許多重調味的主菜特別搭配，比如說煎牛排、烤羊肉、炙豬肉等，或是單純當成小菜一品也可以，冷熱皆宜。或許這道菜會讓對紅蘿蔔害怕極了的人不再退避三舍，甚至愛上。

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材料：

紅蘿蔔約450克

無鹽奶油2大匙

蒜頭3瓣，切末

飲用水1/4杯

糖1小匙

鹽1小撮

新鮮巴西里適量





作法：

1. 紅蘿蔔外皮刷淨後斜刀切成薄片備用。

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2. 中大火預熱平底鍋後加入奶油，倒入蒜末快速炒出香味。

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3. 接著放進紅蘿蔔片、水、糖和鹽拌炒均勻，轉小火蓋上鍋蓋悶煮約15分鐘，中間時不時開蓋翻炒一下。

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4. 15分鐘後開蓋試試蘿蔔是否已經煮到喜歡的軟度，想要軟一些就再煮一會。最後開蓋轉大火煮幾分鐘，將鍋裡水分收乾後起鍋，撒上適量巴西里葉即完成。

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