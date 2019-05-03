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週末上菜／歲月的悠美滋味 「老菜脯雞湯」

2019-05-03 12:02姊弟煮廚

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返台一趟，帶回兩罐珍貴無比，黝黑的發出閃閃金光的老菜脯。一罐標明2008年醃製至今，一罐年代已不可考，但想必也有十年半載的資歷。和一般菜脯相比，老菜脯摸來軟綿，聞來有股悠而遠的鮮味。

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煮雞湯是老菜脯最常見的食用方式，見過有人加進在油鍋裡爆香的蒜頭、泡發的香菇、新鮮白蘿蔔塊或蛤蜊一同熬煮，不過我最喜歡還是清清白白的老菜脯，因此除了切幾塊薑片、滴幾滴米酒去去雞腿肉的腥，其餘什麼都沒有加。

至於菜脯要加多少，完全視個人口味喜好而定，重口味的可以多加些，喜清淡就加少些。不足的鹹味，最後再添鹽就好。

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如果保存完善，剛取出瓶的老菜脯應該可以直接食用，千萬別用熱水浸泡再入鍋，甚至連沖洗這步我都認為可以免，就怕在沖洗間浪費了一點點積年累月的悠美滋味，那多可惜。

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材料：

帶皮帶骨雞腿肉約1600克

老菜脯35-50克，切段

約大拇指長寬的薑1段，切片

鹽和米酒適量

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作法：

1. 燒鍋滾水川燙雞腿去除血水備用。同時拿另一鍋，內放1500CC水、老菜脯和薑片煮滾，再用中小火保持微滾狀態煮15分鐘。

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2. 將雞腿放進鍋裡，煮滾後轉小火蓋上鍋蓋悶煮一小時。起鍋前倒入適量米酒、試試鹹淡添鹽即完成。

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姊弟煮廚

一對熱愛美食、喜歡下廚的姊弟，著迷於所有與「吃」相關的新鮮事。姊姊在舊金山，弟弟在台北，兩人於工作和學業之外的最大樂趣，都是窩在廚房裡舞鍋弄鏟，還有寫寫食譜和飲食的所見所聞。更多廚房的大小事情和閒話家常，歡迎到姊弟煮廚的FB與IG瞧瞧。
FB：The Culinary Pair 姊弟煮廚 ｜ IG：The Culinary Pair 姊弟煮廚

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