親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

高雄5月觀光代言人年輕化 帥氣「搭訕網紅」來了

手作料理日常／夏日開胃魔法「基礎馬鈴薯沙拉」簡單卻最美味

2019-04-30 12:00宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

分享

每個人對於馬鈴薯沙拉的印象都不相同吧，不管是麵包店裡的馬鈴薯沙拉麵包船，還是自己家裡媽媽做的馬鈴薯沙拉，或是日式餐廳的馬鈴薯沙拉，不同地方的馬鈴薯沙拉都有不同的面貌，小時候我就喜歡吃馬鈴薯，媽媽做的馬鈴薯沙拉，就是我第一個印象中吃到的，馬鈴薯鬆鬆的，加上紅蘿蔔甜甜的，還有小黃瓜脆脆的，偶爾還會有火腿片在裡面，這就是我對於家的味道。

不過長大自己開始會料理之後，就有了自己對味道或口感的主見，馬鈴薯沙拉對我來說材料最簡單即是最美味的，所以今天這道馬鈴薯沙拉，是我心中最好吃，入口口感一致，也是各種馬鈴薯沙拉的基礎版本。

嗜甜的朋友，可以加上蘋果片，喜歡有口感的人可以加上小黃瓜，無肉不歡的朋友，更可以加上火腿片，家中有小朋友的話，加上玉米粒以及葡萄乾最對他們的胃。

大家可以做出自己喜歡的口味與口感哦。

分享

材料：

馬鈴薯 350g

紅蘿蔔 65g

雞蛋 一顆

日式美乃滋 兩大匙

鹽 四分之一茶匙

分享

作法：

馬鈴薯削皮（小型馬鈴薯可對半切，大型馬鈴薯可以切大塊），紅蘿蔔削皮切小片狀。

分享

準備兩個湯鍋，一鍋煮雞蛋，煮成水煮蛋。一鍋將馬鈴薯與紅蘿蔔以及鹽放入煮至馬鈴薯鬆軟即可。

接著將水煮蛋剝殼放入大盆中，馬鈴薯與紅蘿蔔也瀝乾放入大盆中，再加入美乃滋。

用搗泥器將三分之二的食材搗成泥狀，保留一些馬鈴薯保持塊狀，這樣比較有口感，完成。

分享

分享

夏天沒胃口單吃就好好吃啊，早餐夾土司也很美味，甚至當小菜也很不錯哦！

分享
分享
分享

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙拉麵包拉麵

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
FB：宅宅太太的日常｜IG：宅宅太太的日常
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

手作料理日常／蒜味「海瓜子義大利麵」　滿滿海味飄香

2019-04-18 12:00

週末上菜／乳糖不耐症救星！自製濃醇「燕麥奶」高CP值

2019-04-05 22:00

手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

2019-04-02 12:30

手作料理日常／喀滋喀茲小零食「蒜烤羽衣甘藍脆片」小朋友厭菜法寶

2019-03-19 12:00

露營家的不敗野炊「韓式辣炒小章魚」專家教你15分鐘上菜！

2019-03-09 12:00

週末上菜／香氣四溢萬用油 自製「印度酥油」

2019-03-08 15:24

手作料理日常／綿密口感「香料烤南瓜」簡易烤箱料理

2019-03-05 21:00

手作料理日常／太太的低負擔「蒜香蘑菇義大利麵」簡單獨食料理　

2019-02-21 21:00

手作料理日常／年節濃郁小點心　花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies

2019-02-05 12:00

Costco海鮮料理！ 暢銷明星商品「鮭魚」分裝、保存法推薦

2019-02-02 09:00

週末上菜／冷天一喝暖呼呼 鍋煮「香料蘋果熱飲」

2019-02-01 18:01

手作料理日常／速成料理「檸檬蒜味奶油蝦」白領媽媽的選擇

2019-01-22 18:00

優人物／ 餐餐皆有味 葉怡蘭的日常家宴

2019-01-21 01:00

手作料理日常／中西合併好滋味　奶油醬油煎馬鈴薯

2019-01-08 12:42

週末上菜／超省事「鍋煎鬆餅」麵糊搖一搖２分鐘完成！

2019-01-04 13:01

手作料理日常／冬天吃超澎湃！牛排溫沙拉 Steak salad

2018-12-25 12:09

耶誕點心５款食譜大公開　這個聖誕節不孤單！

2018-12-23 21:30

週末上菜／乾巴巴蛋糕byebye！學做極濕潤「櫛瓜巧克力蛋糕」

2018-12-07 13:00

手作料理日常／小朋友一起親子DIY 魔鬼蛋 Deviled Eggs

2018-11-27 12:00

週末上菜／貝果5分鐘完成！加進優格的「神奇萬用麵團」

2018-11-16 10:59

手作料理／玉米薄荷沙拉 柳橙醬汁口感更溫和

2018-11-13 12:00

手作料理日常／悠閒假日的美好序幕 豐富早午餐DIY

2018-10-31 12:07

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 18:10

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

Costco海鮮料理！台式滷肉尬鮭魚「鮭魚肉燥」煮婦的秘密武器

2019-02-04 09:00

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-03 10:30

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 18:15

Lady M再推台灣限定口味「芝麻鐵觀音」　快閃板橋大遠百狂賣

2018-12-26 14:30

耶誕點心DIY／免壓模！超Q聖誕老人造型餅乾

2018-12-23 11:57

耶誕點心DIY／聖誕樹水果點心盤　談心聊天氣氛UP

2018-12-21 09:30

耶誕點心DIY／豬排起司可頌　超夯高麗菜做配角

2018-12-21 08:15

耶誕點心DIY／🎄低卡免油炸！聖誕波提甜甜圈　

2018-12-20 19:30

耶誕點心DIY／3種風味堆疊「巧克力麵包圈環」 派對裝飾超吸睛

2018-12-20 14:00

手作料理／在家用平底鍋做「海鮮焗烤飯」

2018-12-11 15:30

世界第一美味紅醬秘方公開！ 一人吃剛剛好

2018-12-10 11:30

美國感恩節必吃！ 甜食控絕對喜歡「烤棉花糖金黃薯泥」

2018-11-20 13:20

下班餐桌：法式舒芙蕾烘蛋

2018-11-13 17:00

下班餐桌：韓式什錦豆腐鍋

2018-11-12 17:21

下班餐桌：神仙孜然肋排

2018-11-09 16:10
看更多

熱門文章

太瘋狂了！星巴克「買一送一」連續21天獎不完 今日下午4點、12日加碼優惠贈送

2019-04-09 11:03

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

義美冰品快閃買一送一！冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

不只花椰菜菠蘿！全家「辻利抹茶季」麻糬麵包、日式薄餅、限量抹茶拿鐵全都有

2019-04-09 16:11

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

小7「台灣小吃零食」第二發！飛燕煉乳、牛頭牌沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57

日本人氣起士塔「安普蕾修」4/11美麗華快閃 這三天享買一送一

2019-04-09 17:19

牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-09 09:50

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-09 09:39

小七首推台灣人氣小吃賞　豬血糕口味洋芋片、大腸麵線變王子麵超狂還原！

2019-04-08 12:30

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

紐約超人氣餐廳Chefs Club Taipei　登台進駐微風信義

2019-04-09 13:38

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-10 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top