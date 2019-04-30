手作料理日常／夏日開胃魔法「基礎馬鈴薯沙拉」簡單卻最美味

圖、文/ Nini Tsai

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每個人對於馬鈴薯沙拉的印象都不相同吧，不管是麵包店裡的馬鈴薯沙拉麵包船，還是自己家裡媽媽做的馬鈴薯沙拉，或是日式餐廳的馬鈴薯沙拉，不同地方的馬鈴薯沙拉都有不同的面貌，小時候我就喜歡吃馬鈴薯，媽媽做的馬鈴薯沙拉，就是我第一個印象中吃到的，馬鈴薯鬆鬆的，加上紅蘿蔔甜甜的，還有小黃瓜脆脆的，偶爾還會有火腿片在裡面，這就是我對於家的味道。

不過長大自己開始會料理之後，就有了自己對味道或口感的主見，馬鈴薯沙拉對我來說材料最簡單即是最美味的，所以今天這道馬鈴薯沙拉，是我心中最好吃，入口口感一致，也是各種馬鈴薯沙拉的基礎版本。

嗜甜的朋友，可以加上蘋果片，喜歡有口感的人可以加上小黃瓜，無肉不歡的朋友，更可以加上火腿片，家中有小朋友的話，加上玉米粒以及葡萄乾最對他們的胃。

大家可以做出自己喜歡的口味與口感哦。

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材料：

馬鈴薯 350g

紅蘿蔔 65g

雞蛋 一顆

日式美乃滋 兩大匙

鹽 四分之一茶匙

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作法：

馬鈴薯削皮（小型馬鈴薯可對半切，大型馬鈴薯可以切大塊），紅蘿蔔削皮切小片狀。

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準備兩個湯鍋，一鍋煮雞蛋，煮成水煮蛋。一鍋將馬鈴薯與紅蘿蔔以及鹽放入煮至馬鈴薯鬆軟即可。

接著將水煮蛋剝殼放入大盆中，馬鈴薯與紅蘿蔔也瀝乾放入大盆中，再加入美乃滋。

用搗泥器將三分之二的食材搗成泥狀，保留一些馬鈴薯保持塊狀，這樣比較有口感，完成。

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夏天沒胃口單吃就好好吃啊，早餐夾土司也很美味，甚至當小菜也很不錯哦！

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有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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