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週末上菜／乳糖不耐症救星！自製濃醇「燕麥奶」高CP值

2019-04-05 22:00聯合新聞網 姊弟煮廚

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繼堅果奶之後，這陣子取代牛奶的「類牛奶」燕麥奶也漸漸火紅了起來，連赫赫有名的藍瓶咖啡都推出燕麥奶咖啡，可見這股銳不可擋的趨勢。

燕麥泡水膨脹後會變得粘滑，有些燕麥奶作法建議沖洗幾次把黏液去除再攪打成奶，我倒認為這個步驟可有可無。去除黏液的燕麥奶在濾除燕麥殘渣時或許比較順利，但是口感上，沖洗過與沒有沖洗過的燕麥奶其實相差不遠。

另外濾除燕麥殘渣與否，可視用途決定。如果要直接飲用又趕時間，可以把燕麥片直接打的細碎省略濾渣步驟; 如果是要取代牛奶拿來泡咖啡用，那就建議別把燕麥片打的太碎，濾除殘渣後再用。

燕麥片容易取得且便宜，小小一杯燕麥片製成一大瓶燕麥奶都不是問題。如果喜歡喝燕麥奶，自製絕對划算。

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材料：

燕麥片1杯

適量飲用水泡燕麥片用; 飲用水3杯打燕麥奶用，或依照喜歡的濃度增減

楓糖漿1又1/2小匙

香草精1小匙

鹽1/4小匙

肉桂粉1/4小匙


作法：

1. 大碗裡放入燕麥片，並倒入稍微蓋過燕麥片的飲用水，浸泡至少半小時或隔夜（泡越久越容易打碎）。

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2. 將泡好的燕麥片黏液沖洗濾除後（此步驟可省），打汁機倒入燕麥片和3杯飲用水，快速攪打8-10秒，趁燕麥片還沒有完全細碎時就停; 或攪打更久至燕麥片完全細碎。

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3. 如要濾除掉燕麥片，將燕麥奶慢慢倒入濾網或起司布裡濾除（拿根湯匙在燕麥片上用力按壓可以加快速度）。

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4. 最後把楓糖漿、香草精、鹽和燕麥奶攪拌均勻即完成。

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