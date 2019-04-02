手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

圖、文/Nini Tsai

女孩子都喜歡吃些莓果類的水果，酸酸甜甜的，尤其蔓越莓高纖低糖富含花青素，對女性的保養很不錯。

不過新鮮的蔓越莓生吃，酸酸澀澀的，一般人比較不會直接食用，通常都是買果乾來吃，不過對我來說果乾有點太甜，反而有點負擔，所以這次拿來做果醬，可以抹在麵包上、搭配雞肉一起吃或者是搭配氣泡水喝都很不錯哦。

而且自製果醬材料簡單，糖分可以自己控制，不會花太多時間，非常適合喜歡手作的朋友。

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材料：

蔓越莓 200g

砂糖 80g

柳橙 一顆

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將蔓越莓洗淨，將柳橙洗淨皮輕輕刨下，榨汁備用。

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將所有材料放進鍋中用小火慢慢煮，要不停地攪拌哦，煮至蔓越莓皮繃開之後，可以把蔓越莓壓扁，繼續煮至濃稠水份全部收乾，即可享用。

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今天煮完之後，把長棍切一切烤熱，抹上薄薄一層Cream cheese，再抹上自製的果醬，好好吃啊，再搭配加入果醬的氣泡水，超級愜意的。

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小撇步：如果一次需要煮大量的朋友，可以將果醬罐加熱消毒，將果醬放入瓶中倒扣放涼，冰在冰箱保存，約可放一個月，因為沒有加防腐劑，還是要盡量早點食用完畢哦。 有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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