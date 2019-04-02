親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

2019-04-02 12:30宅宅太太的日常

圖、文/Nini Tsai

女孩子都喜歡吃些莓果類的水果，酸酸甜甜的，尤其蔓越莓高纖低糖富含花青素，對女性的保養很不錯。

不過新鮮的蔓越莓生吃，酸酸澀澀的，一般人比較不會直接食用，通常都是買果乾來吃，不過對我來說果乾有點太甜，反而有點負擔，所以這次拿來做果醬，可以抹在麵包上、搭配雞肉一起吃或者是搭配氣泡水喝都很不錯哦。

而且自製果醬材料簡單，糖分可以自己控制，不會花太多時間，非常適合喜歡手作的朋友。

分享

分享

材料：

蔓越莓 200g

砂糖 80g

柳橙 一顆

分享

將蔓越莓洗淨，將柳橙洗淨皮輕輕刨下，榨汁備用。

分享

將所有材料放進鍋中用小火慢慢煮，要不停地攪拌哦，煮至蔓越莓皮繃開之後，可以把蔓越莓壓扁，繼續煮至濃稠水份全部收乾，即可享用。

分享
分享
分享

今天煮完之後，把長棍切一切烤熱，抹上薄薄一層Cream cheese，再抹上自製的果醬，好好吃啊，再搭配加入果醬的氣泡水，超級愜意的。

分享
此張設為顯圖。
此張設為顯圖。
分享
分享

小撇步：如果一次需要煮大量的朋友，可以將果醬罐加熱消毒，將果醬放入瓶中倒扣放涼，冰在冰箱保存，約可放一個月，因為沒有加防腐劑，還是要盡量早點食用完畢哦。 有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

果醬美食DIY麵包

宅宅太太的日常

大家好，我是宅宅太太，叫我Nini也可以。 平時的正職是攝影師，不過到了晚上的時間進了廚房，就會變成先生的宅宅太太。 料理對我來說是一件很有趣的事情，從未上過廚藝課的我，在廚房中會很隨性的料理，沒有包袱沒有壓力，也不會有制訂的步驟。會讓過程簡化許多，把食材搖身一變變成一道道美味的餐點，偶爾加點小創意，變成自己的美食作品。你好，我是宅宅太太，掰掰。
FB：宅宅太太的日常｜IG：宅宅太太的日常
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

手作料理日常／喀滋喀茲小零食「蒜烤羽衣甘藍脆片」小朋友厭菜法寶

2019-03-19 12:00

露營家的不敗野炊「韓式辣炒小章魚」專家教你15分鐘上菜！

2019-03-09 12:00

週末上菜／香氣四溢萬用油 自製「印度酥油」

2019-03-08 15:24

手作料理日常／綿密口感「香料烤南瓜」簡易烤箱料理

2019-03-05 21:00

手作料理日常／太太的低負擔「蒜香蘑菇義大利麵」簡單獨食料理　

2019-02-21 21:00

手作料理日常／年節濃郁小點心　花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies

2019-02-05 12:00

Costco海鮮料理！ 暢銷明星商品「鮭魚」分裝、保存法推薦

2019-02-02 09:00

週末上菜／冷天一喝暖呼呼 鍋煮「香料蘋果熱飲」

2019-02-01 18:01

手作料理日常／速成料理「檸檬蒜味奶油蝦」白領媽媽的選擇

2019-01-22 18:00

優人物／ 餐餐皆有味 葉怡蘭的日常家宴

2019-01-21 01:00

手作料理日常／中西合併好滋味　奶油醬油煎馬鈴薯

2019-01-08 12:42

週末上菜／超省事「鍋煎鬆餅」麵糊搖一搖２分鐘完成！

2019-01-04 13:01

手作料理日常／冬天吃超澎湃！牛排溫沙拉 Steak salad

2018-12-25 12:09

耶誕點心５款食譜大公開　這個聖誕節不孤單！

2018-12-23 21:30

週末上菜／乾巴巴蛋糕byebye！學做極濕潤「櫛瓜巧克力蛋糕」

2018-12-07 13:00

手作料理日常／小朋友一起親子DIY 魔鬼蛋 Deviled Eggs

2018-11-27 12:00

週末上菜／貝果5分鐘完成！加進優格的「神奇萬用麵團」

2018-11-16 10:59

手作料理／玉米薄荷沙拉 柳橙醬汁口感更溫和

2018-11-13 12:00

手作料理日常／悠閒假日的美好序幕 豐富早午餐DIY

2018-10-31 12:07

夢幻系「太妃糖奶茶」輕甜暖心！快去OK Cafe喝一波

2019-02-26 18:10

抹茶控最愛！ 亞尼克「抹茶紅豆蕨餅生乳捲」上市

2019-02-14 13:52

Costco海鮮料理！台式滷肉尬鮭魚「鮭魚肉燥」煮婦的秘密武器

2019-02-04 09:00

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-03 10:30

甜點控集合！全家推冷凍手工甜點 在家覆熱就像剛出爐

2019-01-29 18:15

Lady M再推台灣限定口味「芝麻鐵觀音」　快閃板橋大遠百狂賣

2018-12-26 14:30

耶誕點心DIY／免壓模！超Q聖誕老人造型餅乾

2018-12-23 11:57

耶誕點心DIY／聖誕樹水果點心盤　談心聊天氣氛UP

2018-12-21 09:30

耶誕點心DIY／豬排起司可頌　超夯高麗菜做配角

2018-12-21 08:15

耶誕點心DIY／🎄低卡免油炸！聖誕波提甜甜圈　

2018-12-20 19:30

耶誕點心DIY／3種風味堆疊「巧克力麵包圈環」 派對裝飾超吸睛

2018-12-20 14:00

手作料理／在家用平底鍋做「海鮮焗烤飯」

2018-12-11 15:30

世界第一美味紅醬秘方公開！ 一人吃剛剛好

2018-12-10 11:30

美國感恩節必吃！ 甜食控絕對喜歡「烤棉花糖金黃薯泥」

2018-11-20 13:20

下班餐桌：法式舒芙蕾烘蛋

2018-11-13 17:00

下班餐桌：韓式什錦豆腐鍋

2018-11-12 17:21

下班餐桌：神仙孜然肋排

2018-11-09 16:10

下班餐桌：泰式炸蛋打拋豬

2018-11-08 17:00

下班餐桌：雲朵蛋起司漢堡排

2018-11-07 17:31

手作料理日常／豐富美味的早午餐「培根鬆餅」

2018-10-16 08:00
看更多

熱門文章

「嗶」悠遊卡買麥當勞 限時七周大薯買一送一

2019-04-02 10:09

影／彰化送肉粽直播？ 易經專家：恐招來厄運

2019-03-31 18:00

1000棵桑椹結實纍纍 銅鑼季節限定免費採果樂

2019-04-01 08:15

買一送一又來了！ 星巴克這2天「限時4小時」別錯過

2019-04-01 15:05

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

高級壽司吃到飽！限時28天「三燔本家」干貝、海膽、碳烤無限吃！

2019-03-30 19:39

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 20:00

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

美國牛排月開跑了 5,000元抵用券大放送

2019-03-31 11:20

百貨初夏採購節「韓流」發威！國民牛奶Binggrae春季限定「荔枝蜜桃」首登台

2019-04-01 17:28

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕　菜單再升級

2019-03-30 18:20

迪士尼變「溫泉樂園」、KFC出「炸雞走肉」 4/1愚人節惡搞新招術集合！

2019-04-01 12:32

GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30

日本濱田醬油飄香200年 甜點飯食皆味美

2019-03-31 18:33

許芳宜／宜蘭孩子的擇善固執 擁抱溫暖家鄉綠意

2019-04-02 07:59

四月甜點新品！首推beard papa極上抹茶泡芙、GODIVA熱情芒果系列

2019-03-31 16:40

膠囊咖啡拼手沖風味 雀巢多趣酷思星球機就像把職人帶回家

2019-03-31 18:02

麥當勞宣布 悠遊卡、一卡通正式開刷

2019-04-02 10:49

一星主廚也讚賞！「珍味園」4月1日歇業　粉絲傷心：不～我的鯧魚米粉

2019-04-02 12:31

紀錄了300幅「咖啡店插畫」留住當下的美好

2019-03-31 13:00

連假4天 cama café「辻利抹茶餅乾只要1元」

2019-04-02 12:21

麥當勞悠遊卡開刷 憑明細4/17起享大薯買一送一

2019-04-02 12:46

手作料理日常／好吃的自製酸甜果醬「蔓越莓柑橘果醬」 Cranberry Orange Jam

2019-04-02 12:30

中國菜的現代感和審美角度

2019-03-31 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top