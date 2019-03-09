露營家的不敗野炊「韓式辣炒小章魚」專家教你15分鐘上菜！

2019-03-09 12:00 出版社：瑞麗美人國際媒體 內文摘自《熱血露營家的不敗野炊【全圖解】》 作者：尹銀淑



每次露營前，總是想像著要一邊看著美景，讓大自然洗滌心靈；一邊吃著美食，享受與家人朋友圍著爐火聊天的熱鬧氣氛……但現實卻是──每次滿心期待的露營，結果只有美景、氣氛，卻沒有美食！其實，露營可以不只是烤肉、泡麵和煮火鍋而已！快跟著行家的腳步，體驗全新的野炊樂趣！

15分鐘料理／剛抵達露營場地時，就可以快速完成

韓式辣炒小章魚

微辣又帶有嚼勁的小章魚，是韓國最經典的美味料理之一。不需要多做解釋，在這道菜面前，人人都會不自覺地流下口水！

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準備材料

小章魚500公克／蔥少許／白芝麻少許／調味醬（辣椒醬2大匙，辣椒粉2大匙，醬油1大匙，蒜頭1大匙，味醂1大匙，梅汁1大匙，糖漿1大匙，胡椒少許）

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1 將小章魚處理過後，加入調味醬並攪拌均勻。

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2 用大火快炒。注意，火太小會讓小章魚出水，而且煮過久會變硬。

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3 炒到半熟時，剪成適當食用的大小。

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4 煮到全熟後，放入蔥，用餘熱繼續翻炒。

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5 盛入盤中，撒上一些白芝麻即完成。

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TIP

調味醬可以事先在家裡做好，並冷凍發酵幾天，味道會更好。此調味醬不只可以用在這道料理，還可以用在各種炒菜料理。另外要提醒的是，雖然在家先準備好小章魚會比較方便，但是章魚會出水，而且口感會變硬，所以建議在家先準備好調味醬即可。