週末上菜／香氣四溢萬用油 自製「印度酥油」

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藉由加熱將奶油中的水分與乳固形物（包括乳糖）去除，餘留下的純油，稱做澄清奶油; 而澄清奶油如果繼續加熱，直到沈在鍋底的乳固形物轉為褐色，且油色轉深，即為印度酥油（ghee）。比起一般的奶油或澄清奶油，印度酥油因為經過焦化乳固形物的過程，多了股一聞上癮的濃郁堅果香氣。且因為所含水分極少，不須冷藏也可以保存數月，在氣候炙熱的印度是家家戶戶必備的聖油。

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除了香氣濃、保存易，印度酥油在烹飪上最常被提及的優點為冒煙點極高，因此特別適合拿來做煎炸物時的油品，爆米花、煎牛排、大火快炒料理與甜點也用得上，甚至還有人認為用印度酥油來做荷蘭醬的乳化效果更加穩定。印度酥油能派上用場的地方無遠弗屆。

自己做印度酥油的過程非常簡單，一鍋到底，連攪拌都免。僅需一些耐心，以小火慢慢加熱慢慢煮，切勿讓心急和大火煮焦了奶油，壞了一鍋好油。豎起耳朵聽，聽逼波水分蒸發的聲音轉弱就要專注顧鍋; 睜大眼睛看，看沈鍋底的乳固形物變褐色即離火，如此而已。

剛做好的液態酥油 分享 facebook

在冬季的室內靜放幾小時後凝固的酥油 分享 facebook





材料：

無鹽奶油4條，共454克

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作法：

1. 湯鍋中放入奶油，小火加熱至奶油完全熔化。奶油熔化後表面會浮起許多白色泡沫，且不久後會開始發出此起彼落的逼逼波波水分蒸發聲，此時繼續維持小火、奶油微滾的狀態約15-20分鐘，直到泡沫變少變小，逼波聲變的微弱、頻率降低。同時鍋底應該有白色乳固形物沈澱。

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2. 逼波聲變小後接下來的5-10分鐘內必須專心顧爐，隨時查看鍋底的白色乳固形物與酥油的顏色變化。一旦乳固形物從白色轉為深褐色、酥油從淺金黃色轉為深金黃色時就要馬上離火以免燒焦。

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3. 玻璃罐口套上起司紗布或咖啡濾紙，用橡皮筋或繩子綁緊固定，提起鍋子小心將酥油緩緩倒進罐中，濾除褐色乳固形物後，等酥油完全放涼後再蓋上蓋子即完成。酥油可在室溫下儲放3個月，冷藏保存半年，冷凍一年。

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