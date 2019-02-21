手作料理日常／太太的低負擔「蒜香蘑菇義大利麵」簡單獨食料理

圖、文/ Nini Tsai

蒜香蘑菇義大利麵

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有時候主餐就是不想吃肉，來點沒有太大負擔的義大利麵，加上蒜香味十足，讓你吃完大滿足。

這也很適合一個人的午餐，不想要做些太複雜的料理，切點蒜末、蘑菇，炒一炒，很快就完成囉，如果家中有很多種菇類的話，一起煮風味會更棒。

至於蘑菇的清理方法，有兩派說法，一種是水洗派，一種是擦拭派。水洗，當然就是一般用水清洗，擦拭派的話是用乾淨的濕布或者是廚房紙巾沾濕擦拭表面即可，不水洗的說法是因為菇類經過水洗會喪失它的風味，我自己是擦拭派的，這個就看大家的習慣都可以唷。

材料：

義大利麵 兩人份（約200g）

無鹽奶油 30g

大蒜 3瓣

蘑菇 12-15朵

新鮮巴西里 一枝

鹽與黑胡椒 適量

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作法：

將義大利麵煮熟備用。

巴西里切末、大蒜切末、蘑菇去除表面的髒污後切片。

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在平底鍋中放入奶油加熱加入蒜末炒香。

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蒜末炒香之後，放入蘑菇一起拌炒。

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蘑菇炒至熟透之後，加入鹽與黑胡椒還有義大利麵拌炒均勻，如果太乾的話可以加一點點煮麵水哦，最後加入巴西里攪拌一下就好了。

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完成。

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