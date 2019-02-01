週末上菜／冷天一喝暖呼呼 鍋煮「香料蘋果熱飲」

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除了香料紅酒，香料蘋果汁也是秋冬逛歐美市集時常會遇見的熱飲。兩者作法大同小異，都是放進各款香料、水果悶煮出馥郁香氣，趁冒著裊裊白煙溫熱之際喝下，就足夠讓身子在低溫侵襲下暖上好長一陣。

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在自家廚房煮香料蘋果熱飲很有天馬行空的樂趣，從八角到肉桂，丁香到黑胡椒粒，幾乎沒有什麼香料是不能入鍋的，把整枝紅艷艷的辣椒丟下去煮的也大有人在，煮完蘋果飲整間房就像天堂一樣好聞！

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蘋果飲建議拿無添水的純蘋果汁來做，最後喝起來才不會太過單薄。如果加進柑橘類水果一同入鍋煮的話記得別煮過頭，20分鐘小火炆煮已經是極限，再煮久皮裡的苦味就會跑出來影響口感了。

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一次喝不完的蘋果飲可以連同香料一起放進冰箱過夜冷藏，隔天喝風味會更加濃厚。興之所至還能在喝之前往杯裡滴上幾滴白蘭地或萊姆酒，就成了深夜成人版的蘋果飲。

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材料： （約4-6人份）

純蘋果汁4杯

肉桂棒2根

薑片2-3片

八角2粒

小荳蔻(cardamon)2粒

丁香粒(cloves)2小匙

黃檸檬或中型柳橙1顆，切片

楓糖漿適量

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作法：

湯鍋中倒進蘋果汁和所有材料（楓糖漿除外），用中火煮至微滾後轉小火，蓋上鍋蓋續悶煮20分鐘，至香味四溢即完成。舀進杯中後視喜好增添楓糖漿，趁熱享用。

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