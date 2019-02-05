手作料理日常／年節濃郁小點心 花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies
圖、文/ Nini Tsai
花生醬餅乾 Peanut Butter Cookies
最近買了一罐花生醬，是有花生顆粒的，總覺得有顆粒款吃起來很香，搭配吐司比較有層次，想了一下，這週就來介紹一款用花生醬就可以做的簡易小點心哦。
坊間有許多花生醬餅乾的食譜，今天我做的是非常簡單的方式即可完成的食譜，食材也不複雜只要四樣就可以做出來了，而且不需要使用電動攪拌棒，家長們可以帶著小朋友一起動手做哦。
材料：
花生醬 200g
雞蛋 一顆
糖粉 20g
低筋麵粉 30g
作法：
將花生醬、雞蛋及糖粉倒入一個大盆中，攪拌均勻。
接著倒入過篩的麵粉。
攪拌成團。
準備一個烤盤，鋪上烘焙紙，將麵糰揉成一個個的小圓球。
（如果不想沾手的話，可以用冰淇淋勺或湯匙挖小圓球哦）
用湯匙把圓球狀的麵團輕壓，變成扁扁的形狀，接著用叉子畫出直線或交叉的線條作為裝飾。
烤箱預熱170度。
將烤盤放入烤箱烤約15-20分鐘就可以出爐囉！
（每款烤箱火侯稍有不同，可以斟酌烘烤時間）
這此餅乾吃起來是鬆鬆的口感，不是一般硬硬脆脆的口感哦。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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