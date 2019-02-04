Costco海鮮料理！台式滷肉尬鮭魚「鮭魚肉燥」煮婦的秘密武器

2019-02-04 09:00 讀書吧 電子書



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鮭魚肉燥

滷肉飯是國民小吃，那你聽過鮭魚肉燥嗎？

富含營養價值的鮭魚搭上台式滷肉的調味，有著不一樣的感覺。對不愛吃魚的大小朋友來說，這道鮭魚肉燥可說是煮婦們的秘密武器，

滷得入味的魚肉及鹹甜的醬汁，光是淋在飯或麵一起享用，就超下飯的說。就算一次煮太多也可以分裝保存，趕快來煮一鍋美味的肉燥吧∼

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食材 4 人份

● 鮭魚尾500g

● 洋蔥半顆

● 薑15g

● 蒜粒3 瓣

● 辣椒1 根

● 青蔥1 根

調味料

● 醬油4 大匙

● 米酒3 大匙

● 味霖2 大匙

● 砂糖1 大匙

● 黑胡椒粉1 小匙

作法

1. 洋蔥切細丁、青蔥切成蔥花、辣椒切末、蒜頭壓成細碎狀、薑磨成泥。

2. 將鮭魚切丁，魚皮也切小塊，魚骨可留下煮湯用。

3. 熱油鍋，開中小火將洋蔥、蒜末、薑末下鍋拌炒出香氣。

4. 切好的鮭魚肉丁下鍋。

5. 拌炒至魚肉出油且上色。

6. 倒入所有的調味料拌炒均勻，轉中大火煮滾。加入米酒可達到去腥提鮮的效果。

7. 蓋上鍋蓋轉小火煮約25 分鐘，煮至魚肉入味。

8. 冷卻後，可用食物保鮮盒或食物真空袋做分裝保存；食用前，灑上辣椒、蔥花即可享用。

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溫馨小提醒：☑鮭魚肉燥可冷藏3 天，冷凍可達3 ∼ 4 週

【本文摘自創意市集《Costco海鮮料理好食提案：百萬網友都說讚！一次學會各式海鮮挑選、分裝、保存、調理包、精選食譜110+》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載】

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