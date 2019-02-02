Costco海鮮料理！ 暢銷明星商品「鮭魚」分裝、保存法推薦

2019-02-02 09:00 讀書吧 電子書



鮭魚 鮮美肉質

鮭魚可說是Costco 美式賣場最受歡迎又暢銷的明星商品，肉質相當鮮美，無論是煎、煮、炒、炸都很適合做成各式料理；在Costco 可以購買到鮭魚的各種部位，例如魚排、輪切魚片、魚頭、魚尾，可依照料理需求或是個人喜好來挑選所需要的魚肉部位。

冷藏區：

● 空運新鮮鮭魚排（999/1kg）

● 空運鮭魚頭（299/kg）

● 空運鮭魚尾（419/1kg）

挑選法

品質優良的鮭魚肉色鮮橘，魚肉上有條狀的白色脂肪，肉色呈粉紅色，紋理越明顯肉質會更豐腴美味，如果肉質凹陷沒有彈性，就代表不新鮮。

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保存法1

分適量大小保存

新鮮的鮭魚排、鮭魚頭、鮭魚尾冷藏約可存放1 ∼ 2 天，冷凍可保存2 ∼ 3 週。

建議購買回來後，可依照需求將鮭魚排、鮭魚頭、鮭魚尾分適量大小塊或料理份量，用食物保鮮袋或真空包裝做分裝冷凍保存。

貼心小提醒：☑冷凍保存 最久2 ~ 3 週 ☑放冷藏區需低溫解凍

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保存法2

切小塊分裝

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鮭魚排及鮭魚頭可切小塊份量分裝，方便每次料理食用。料理方式很多，煎魚、煮味噌湯或是火鍋時都方便取用。

貼心小提醒：☑冷凍保存 最久2 ~ 3 週 ☑放冷藏區需低溫解凍

保存法3

做成調理包

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採買份量多時可一次煮好鮭魚肉燥調理包，冷卻後再分裝成小份量，相當方便。

貼心小提醒：☑冷凍保存 最久2 ~ 3 週 ☑自然解凍或是以微波爐解凍





這樣處理更好吃！

TIP1

將鮭魚魚尾的魚皮、魚肉、魚骨分別取下，魚骨可留下熬煮魚高湯，魚皮的膠質相當豐富，非常適合與鮭魚肉一起烹煮。

TIP2

將魚肉切成細丁，以滷肉燥的料理手法燉煮成好吃的肉燥。

TIP3

將鮭魚剝到細碎，炒至金黃色，自製健康鮭魚肉鬆喔！拌飯拌麵都很方便。

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【本文摘自創意市集《Costco海鮮料理好食提案：百萬網友都說讚！一次學會各式海鮮挑選、分裝、保存、調理包、精選食譜110+》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載】

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