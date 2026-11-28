屏東縣60歲劉祖華，原本種香蕉、檳榔，因農作物曾遭綠鬣蜥啃食，兩年前與妻子林秋美投入捕捉綠鬣蜥行列，從受災農民變身捕蜥高手，擠進全縣移除獎勵排行榜前三名。夫妻倆騎機車穿梭田野、河岸，最高紀錄一個多小時捕獲600多隻幼蜥，一天抓過36隻大型綠鬣蜥。林秋美最初看到綠鬣蜥嚇得尖叫，如今笑說，「以前看到會怕，現在看到一隻，就像看到錢！」

家住崁頂鄉劉祖華夫妻過去務農，種香蕉、檳榔，原本展開退休生活，沒想到綠鬣蜥入侵農田，加上政府相關獎勵補助，讓夫妻開啟另類「第二春」。

「自己也是農民，知道作物被吃有多心痛。」劉祖華說，香蕉心被綠鬣蜥破壞，可能造成腐爛，農民辛苦播種的嫩芽，也常被啃得光禿禿。每當到農田獵捕，農民放下工作向他們說聲「辛苦了，謝謝你們」，就是最有成就感的時刻。

夫妻每天上午9、10時騎機車出門，從崁頂、新埤、南州到東港、屏東市、麟洛，沿著東港溪、高屏溪、牛稠溪等，尋找綠鬣蜥蹤跡，傍晚稍作休息、到超商吃飯，晚上再度出動，有時候忙起來直到凌晨3、4時才收工。

兩人捕綠鬣蜥裝備齊全，劉祖華說，至少會帶五組魚輪、手套是必備，他們穿越比人還高茅草，走進樹叢中，遇過雨傘節，也得提防河岸暗溝、消波塊。林秋美曾遭綠鬣蜥咬傷右手中指，掛急診治療，被綠鬣蜥抓傷更是家常便飯，由於草叢蚊蟲多，他們也隨身帶著蚊香。

林秋美說，最初看到綠鬣蜥嚇得尖叫，現在當助手不害怕。夫妻曾在一棵樹上捕獲11隻大型綠鬣蜥，是他們口中的「大橘或超大橘」（綠鬣蜥外觀顏色變化），包括10隻母蜥、1隻公蜥，捕獲最長個體從頭到尾180公分。

但兩人也感受到獵捕生態變化，劉祖華說，以前一棵樹上綠鬣蜥密密麻麻，如今好幾棵樹才找得到一隻。綠鬣蜥會只露出爪子藏在葉片後方，「愈來愈聰明」，夫妻得聲東擊西、分工包抄。

縣府統計截至今年9月底，民間獵人劉祖華領取獎勵列居全縣第二名，捕捉成體3425隻、幼體4039隻，領取禮券金額122萬多。夫妻笑說，當初只是想保護農作物，根本沒想過能會捕到全縣前三名。

屏東縣60歲劉祖華，原本種香蕉、檳榔，因農作物也遭綠鬣蜥啃食，兩年前與妻子林秋美投入捕捉綠鬣蜥行列，從受災農民變身捕蜥高手，擠進全縣移除獎勵排行榜前三名。圖／劉祖華提供

屏東縣60歲劉祖華，原本種香蕉、檳榔，因農作物也遭綠鬣蜥啃食，兩年前與妻子林秋美投入捕捉綠鬣蜥行列，從受災農民變身捕蜥高手，擠進全縣移除獎勵排行榜前三名。圖／劉祖華提供

屏東縣60歲劉祖華（右），原本種香蕉、檳榔，因農作物也遭綠鬣蜥啃食，兩年前與妻子林秋美（左）投入捕捉綠鬣蜥行列，從受災農民變身捕蜥高手，擠進全縣移除獎勵排行榜前三名。圖／劉祖華提供

民間獵人劉祖華領取綠鬣蜥獎勵金統計至今年9月，位居全縣第二名領取超商禮券120多萬元。圖／劉祖華提供

屏東縣60歲劉祖華（左），原本種香蕉、檳榔，因農作物也遭綠鬣蜥啃食，兩年前與妻子林秋美（右）投入捕捉綠鬣蜥行列，從受災農民變身捕蜥高手，夫妻倆今年都參與獵人受訓，取得明年民間獵人證。記者劉星君／攝影

民間獵人劉祖華領取綠鬣蜥獎勵金統計至今年9月，位居全縣第二名領取超商禮券120多萬元。圖／劉祖華提供