林業及自然保育署新竹分署日前於苗栗縣司馬限山區野放並進行衛星追蹤的台灣黑熊「芭甘Bagan」 ，11月24日接獲牠頸圈發報器發出死亡訊號，分署立即派員會同在地黑熊巡守隊及監測團隊入山搜尋，11月26日尋獲芭甘的遺體，27日送台灣大學動物醫院檢查，初步排除槍傷等人為因素，確切死因將待後續由農業部獸醫研究所剖檢推斷。

新竹分署表示，芭甘今年2月受困陷阱，經在地族人通報並後送生物多樣性研究所，經治療及照養後，評估牠身體狀況與野外生存能力均符合野放條件，於是在11月10日野放山林，並透過裝置在頸圈上的衛星發報器進行定位追蹤，野放後新竹分署每天都會接收到衛星回傳芭甘的動態。

根據衛星回傳的移動軌跡，芭甘野放後活動正常，累積移動距離約20.53公里，活動海拔範圍自1003至1564公尺，但11月23日芭甘突然呈現長達12小時的靜止狀態，11月24日頸圈發報器進一步發出死亡訊號。新竹分署隨即由大湖工作站會同在地黑熊巡守隊及負責監測的野聲環境生態公司人員，於11月25日進入山區搜尋。

搜尋團隊於昨天11月26日上午10時左右抵達最後訊號位置，並在佳仁山與大安溪谷間海拔約1246公尺的林地尋獲呈側臥姿態的芭甘遺體。經檢視，外觀無明顯外傷，周邊也未發現可疑跡象。遺體於11月27日經台大動物醫院X光檢查，未發現明顯骨折或體內金屬異物，初步排除人為因素，已後送獸醫研究所進一步解剖及檢驗希望能釐清死因。

新竹分署表示，芭甘從救援、照養至野放期間，在地的泰安鄉天狗部落黑熊巡守隊族人持續提供協助，包括食物採集、野放追蹤及此次搜尋行動，展現黑熊保育的社區力量，這次搜尋過程也仰賴部落巡守隊協助，才得以順利尋獲並搬運遺體下山。

林業保育署表示，將持續推動「臺灣黑熊生態服務給付」，鼓勵在地居民參與棲地巡護與保育。民眾如發現台灣黑熊活動蹤跡或受困，應保持安全距離，切勿接近、追逐或捕捉，並立即撥打新竹分署專線03-5224163，或林業保育署24小時通報專線0800-000-930，共同守護黑熊及人身安全。

地勢陡峻，搜尋隊伍小心搬運黑熊芭甘的遺體下山。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

黑熊芭甘移動的軌跡紀錄。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

為加快移動速度，搜尋團隊輪流背負黑熊芭甘的遺體。圖／林業及自然保育署新竹分署提供