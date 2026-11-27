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棄養還是脫逃？入冬了 彰化接連捕獲黑王蛇、玉米蛇
入冬了，但仍有寵物蛇趴趴走，彰化市近日有市民捕獲一隻黑王蛇，田中鎮也有人捕獲一隻紫色玉米蛇，彰化縣動物防疫所表示，自昨天公告日起7天內，若飼主未領回，將在下月4日開放民眾認養。
彰化縣動物防疫所表示，昨天公告彰化市民眾通報捕獲的黑王蛇，若飼主未在7天內領回，動防所預定12月4日上午10點在動防所會客室辦理開放認養程序。
動防所人員表示，這隻墨西哥黑王蛇黑漆漆色澤，看似很恐怖，但其實無毒，很溫馴可愛，是常見的寵物蛇，，據資料顯示，墨西哥黑王蛇成蛇可達1.2至1.8公尺。
無獨有偶，田中鎮民近日也拾獲一隻玉米蛇，動防所自昨天公告日起7天內，若飼主未領回，將在下月4日下午2點開放民眾認養。
動防所人員表示，玉米蛇是一種原產於北美洲的食鼠蛇，由於它腹部的斑點狀花紋看起來像玉米而得名「玉米蛇」，牠們經常在玉米糧倉出沒而得名。玉米蛇是常見的無毒寵物蛇，而白化玉米蛇是指玉米蛇中因基因突變導致缺乏黑色素的品系，性情溫和，身長可逾1公尺。
彰化縣動防所不久前才開放認養民眾捕獲的高白王蛇、黑王蛇及玉米蛇，顯見養寵物蛇的族群不少。至於，現在已經冬天，還有民眾捕獲黑王蛇及玉米蛇，不排除是飼主是棄養或者是不小心逃逸。
目前，動防所還有一批天竺鼠及沒入的寵物兔，以及一隻柯爾鴨，尚待認養，尤其這隻柯爾鴨因為沒有伴，成天叫得不停，讓動防所深受困擾，希望有民眾踴躍認養。
動防所所長董孟治表示，除呼籲寵物飼主不要棄養外，也要做好防固，不要讓寵物逃出，目前天氣變冷，寵物飼主也要注意飼養環境保溫，以及供應充足的水分及飼料等。
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