新北市雙溪區牡丹車站附近日前發現1隻幼貓兩眼異常暴凸、情況令人憂心，動保處迅速安排醫療照護，經過連續16天細心診療終於保住雙眼，還有愛心人士接回家代養照顧，為牠爭取到重獲新生機會，期待後續找到認養家庭。

動保人員當天深夜趕抵偏鄉車站帶回幼貓，經獸醫師檢查，研判牠才2個月大，眼部病症可能因受傷與病毒感染引發，立即轉送毛寶貝醫療中心接受治療，經過16天持續用藥，仍留下弱視後遺症，但成功保住雙眼，已是相當不容易的醫療成果。

代養家庭吳小姐家中已有2隻從動保處認養的貓咪，聽聞幼貓好不容易保住雙眼的救援與醫療經歷，決定接手帶回家照顧，並將牠取名為「波羅蜜」，讓這段救援故事有了溫暖後續。

目前波羅蜜逐漸展現活潑好動個性，不僅精力旺盛，還經常追著其他貓咪玩耍，為代養家庭增添不少歡樂，展現旺盛生命力。這段歷程讓救援及照護人員深刻感受到及時救援、專業醫療與持續陪伴，都是幫助傷病動物重新找回生活品質的重要過程。

在動物之家，像波羅蜜這樣收容的傷病動物透過妥善照護及互動，只要耐心復健、安心休養便能漸漸恢復健康。新北市動保處表示，動物若出現眼睛紅腫、分泌物增加、眼球異常凸出，常見為貓皰疹病毒感染，應儘速交由獸醫師檢查，避免延誤治療。

民眾如發現疑似受傷或需要協助的動物，可撥打1959動物保護專線或1999市政服務專線通報，由專業人員協助處理。透過及時通報與持續醫療照護，為幼小生命爭取康復機會，共同守護動物福利。