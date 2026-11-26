被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗驚現在台南海域；住台南北門的賞鳥與生態攝影達人蘇佳霖，今天在北門雙春海域透過鏡頭捕獲芳蹤，由於全球數量極稀少，鳥友們雀躍不已。

社團法人福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷是今天接獲蘇佳霖上述喜訊，蘇大方披露所拍攝到黑嘴端鳳頭燕鷗的照片，更開心說，這次真的是「拍好拍滿」，太興奮了。

據相關文獻資料顯示，黑嘴端鳳頭燕鷗在1861 年前後被發現命名後，紀錄極少；1937年於山東青島採集標本後，長達數十年幾乎沒有確切蹤跡，一度被認為已滅絕。直到2000年由導演梁皆得在馬祖列島燕鷗保護區重新發現，震驚國際鳥類學界，此後馬祖與澎湖成為重要的繁殖棲地，據知全球數量約僅200左右。

據知，黑嘴端鳳頭燕鷗（學名：Thalasseus bernsteini，又稱中華鳳頭燕鷗）是全球極度瀕危的稀有海鳥，因長期行蹤成謎且數量稀少，它列為國際自然保護聯盟（IUCN）全球最瀕危的100個物種之一，被鳥類學者稱為「神話之鳥」。繁殖期（約春夏之際）常與大鳳頭燕鷗混群在島礁繁殖，分布於浙江沿海、台灣馬祖與澎湖、南韓等地；度冬時則會往南遷移至菲律賓、印尼等海域。

而黑嘴端鳳頭燕鷗與一般鳳頭燕鷗最明顯差異，其橘黃色嘴喙，前端約1/3為黑色，最尖端帶有一點白，體長約36至43公分，繁殖期頭頂黑色並具羽冠，背部與尾羽為灰色，額頭與腹部為白色。

黃蜀婷說，自己與社團成員今年5月與韓國野鳥協會交流時和社員拍攝到6隻黑嘴端鳳頭燕鷗，全團非常開心。這次蘇佳霖在北門雙春拍到的黑嘴端鳳頭燕鷗，還是亞成鳥，令興奮，將持續觀察是否有成鳥ㄧ起南遷過境

社團法人福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍表示，若在台灣拍到繫足旗PA、PB或070上傳座標和照片至協會，第一人將致贈協會斜背包。

被稱為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗驚現在台南北門沿海，鳥友們雀躍不已。圖／蘇佳霖拍攝、黃蜀婷提供

被稱為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗驚現在台南北門沿海，鳥友們雀躍不已。圖／蘇佳霖拍攝、黃蜀婷提供

被稱為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗驚現在台南北門沿海，鳥友們雀躍不已。圖／蘇佳霖拍攝、黃蜀婷提供

被稱為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗驚現在台南北門沿海，鳥友們雀躍不已。圖／蘇佳霖拍攝、黃蜀婷提供