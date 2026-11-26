新北市淡水動物之家有隻老犬Ada，自2015年入所一直在等待走進新家庭的機會。日前透過臺灣搖尾巴友善動物協會舉辦的老犬互動活動，終於遇見願意接納牠的陪伴家庭，適逢感恩節，新北市動保處藉此感謝長期投入動物照護的工作人員、志工及民間團體，因為不間斷的付出，才讓等待中的毛寶貝有機會迎接幸福。

動保處指出，收容動物尋家之路並不容易，尤其高齡犬往往需要更多時間適應環境，也需要更多耐心與機會。Ada參加老犬互動活動時，面對陌生場地與人群顯得有些緊張，總是安靜地待在角落觀察周遭，不太主動親近人群。沒想到，這份略帶羞怯的模樣，反而讓一個家庭深深喜愛，決定成為Ada的陪伴家庭，給牠一個安穩生活的機會。

離開生活多年的收容環境，Ada對新生活也曾感到不安，初次入住陪伴家庭時因為緊張，長達42小時沒有排尿，讓照顧者相當擔心，所幸經過耐心陪伴，終於在花園順利排尿。從最初小心翼翼到逐漸放鬆、適應家庭生活，Ada一步步建立安全感，也迎來第一次在新家過中秋節。這些看似平凡的生活日常，對等待11年的Ada而言，都是得來不易的幸福。

動保處特別感謝淡水動物之家工作人員及愛心志工，多年來對收容動物的付出，也肯定臺灣搖尾巴友善動物協會透過老犬互動活動及陪伴家庭制度，為高齡犬創造更多走入家庭的機會。

協會提供必要的醫療及物資協助，由陪伴家庭提供居家空間與愛心陪伴，讓老犬也能享有安穩的生活。民眾給予收容動物更多關注，無論是認養、擔任志工，或加入陪伴家庭，都能成為牠們生命中的重要力量，讓等待中的毛寶貝有機會迎接幸福。

在淡水動物之家等待長達11年的老犬Ada，終於遇見願意接納牠的陪伴家庭。圖／新北市動保處提供