台北市立動物園小貓熊家族出任務，繼6月10歲雄性「奇奇（Yaffa）」前往新加坡萬態野生動物保育集團轄下的河川生態園(River Wonders)，11歲雌性「可玥」12月1日也將啟程前往。園方說，此次交流是為建立衛星族群，維持域外保育的族群數量，進而透過動物園間交流，調度小貓熊「保育大使」前往。

動物園表示，小貓熊目前在國際自然保育聯盟(IUCN)紅色名錄中列為瀕危物種(EN, Endangered），受到野外棲地破碎化與喪失、氣候變遷及非法貿易等威脅，因此造成野外族群數量持續下降。

園方說，小貓熊也是世界動物園暨水族館協會(WAZA)的全球物種管理計畫(Global Species Management Plan, GSMP)的重要物種之一，期望透過國際動物園間的合作，為未來維繫域外保育族群的數量與基因多樣性提供支持。

動物園指出，近年來持續與多摩動物公園、旭山動物園、上海動物園及新加坡動物園等機構合作，參與小貓熊的物種保育計畫，共同維繫東南亞地區的域外保育衛星族群。

動物園目前照養11隻小貓熊（6公5母），包含是來自福州大熊貓研究交流中心的小貓熊「歡歡」與「美可」的後代「可玥（美美）」。

園方說，這次經與新加坡萬態野生動物保育集團協調，安排11歲的「可玥」前往新加坡河川生態園，預計12月1日啟程；保育員正訓練牠適應運輸箱，為接下來的移動做好準備，也期盼牠未來能在新加坡順利展開新生活。

小貓熊「可玥」是今年11歲的雌性個體。圖／台北市立動物園提供

小貓熊「可玥（又呼名美美）」近日將前往新加坡定居。圖／台北市立動物園提供