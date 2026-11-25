屏東縣三地門鄉今年8月安坡部落水源地附近發現台灣黑熊爪痕及排遺，11月13日晚間台24線首度有族人目擊黑熊紀錄。黑熊活動範圍漸靠近部落生活，三地門鄉公所今辦黑熊保育講座，林保署屏東分署、野聲環境生態公司與屏科大團隊演講，共百人參與，從黑熊蹤跡辨識、遇黑熊應變到改良式獵具推廣。三地門鄉長曾有欽形容族人心情「既期待又怕受傷害」，期盼跟黑熊共生共存。

曾有欽說，台24線出現黑熊是他過去未曾聽聞。排灣族文化對黑熊有一份敬畏之心，不能隨意獵殺，黑熊為何靠近？族人該如何因應？都是鄉親關心問題，未來將規畫把黑熊追蹤調查納入公所的山林守護隊年度計畫。

屏科大森林系助理教授吳幸如說，過去山區自動相機多拍到單隻黑熊，近年愈來愈常拍到母熊帶1、2隻幼熊，甚至曾拍到母熊帶3隻幼熊。野生動物向外拓展活動範圍，科學監測資料支持黑熊族群穩定成長及分布擴張的趨勢。

吳幸如提出人熊共存三項關鍵，首先是資訊公開，政府應即時公布黑熊出沒訊息，讓山區居民有心理準備，避免突遭遇黑熊，因驚慌做出錯誤反應。

其次是食物管理，吳幸如說，黑熊一旦嘗到人類食物，又未有負面經驗，可能從怕人到不怕人，反覆造訪後甚至因爭搶食物出現攻擊，日本已有相關經驗值得借鏡。

第三是推廣改良式獵具，吳幸如說，原鄉狩獵涉及傳統文化及農作物危害防治，山區農民高齡化，有使用陷阱保護農作物的需求，推廣改良式獵具降低誤捕黑熊風險，文化傳承、農民生計及瀕危物種保育間取得平衡。

野聲環境生態公司研究員蔡幸蒨教導族人如何辨識黑熊腳印、樹幹爪痕，拍攝疑似黑熊蹤跡時放比例尺，供研究人員判讀。她說，黑熊是機會主義覓食者，食物是引發人熊衝突因素，建議工寮周邊設緩衝帶，妥善管理食物、廚餘及垃圾，進入山區適時發出聲響，避免與熊不期而遇。

安坡村族人洪琳雅說，今年8月部落獵人在水源地附近修水管，樹幹異常痕跡，找資深獵人確認黑熊爪痕後通報。林保署現勘研判，黑熊去年曾造訪，今年到訪不只1隻。部落有意成立巡守隊，透過講座了解遇見黑熊應對方式。

德文村長劉明義說，部落長輩關心原本捕捉山豬陷阱，萬一誤捕黑熊該怎麼辦，課程了解通報重要，回去後再向族人宣導，遇到黑熊不管如何一定要通報。

屏東縣三地門鄉安坡部落在今年8月間有族人目睹黑熊蹤跡，當時發現是黑熊在樹上爪痕與周邊新鮮排遺，研究人員到場確認痕跡。圖／林保署屏東分署提供

野聲環境生態研究員蔡幸蒨（站者）跟三地門鄉族人說明黑熊保育觀念，當發現可疑黑熊痕跡時，如何拍照記錄，要放比例尺，像是手、拖鞋等，從中研判痕跡大小。記者劉星君／攝影

本月13日晚間在屏東縣三地門鄉台24線通過三德檢查哨約五百公尺處，有族人目擊黑熊蹤跡，林保署屏東分署隔天會同研究團隊到場現勘，架設照相機監測。圖／林保署屏東分署提供

屏東縣三地門鄉本月13日有族人在台24線上目擊黑熊蹤跡，林保署屏東分署、屏科大研究團隊與野聲環境生態有限公司，今到三地門鄉公所辦黑熊保育講座，三地門鄉長曾有欽說，期盼跟黑熊共生共存。記者劉星君／攝影

今天在三地門鄉公所舉辦的黑熊保育講座，現場也介紹改良式獵具。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉安坡部落今年8月在部落水源地附近，山黃麻樹幹上的黑熊爪痕。圖／林保署屏東分署提供