哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些捲尾猴向對方示愛時，竟然會朝他丟石頭！

對人類來說，丟東西很平常，但想丟中目標，得讓一連串動作配合起來，還要抓準出手的角度和放開物體的時機。

靈長類動物界中最頻繁的投擲者，他們通常投擲糞便作為一種爭鬥行為。在所有靈長類中，人類無疑是最有能力的投擲者，能夠以極大的力量與準確度投擲各式各樣的投射物。

投擲在非靈長類動物中相當罕見，但只要將其定義放寬到例如包含噴吐，便可在各種類群中找到若干例子。

今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物投擲冷知識吧！

捲尾猴的「我愛你」，是用石頭送出去的！

捲尾猴的雌猴吸引雄猴求偶時，會做表情、發出叫聲，有時還會碰一下雄猴就跑開。但研究人員在巴西的一個野生猴群裡，發現有幾隻雌猴還有另一招，就是朝雄猴丟石頭。

研究人員起初看到三隻雌猴這麼做，後來同一群裡又有三隻雌猴出現這個行為。

這招可能在猴群裡傳開了，被示愛的雄猴大概得先練習閃躲吧…

章魚會用腕足把泥沙、貝殼或藻類攏在一起，放開碎屑的同時用虹吸管噴出一股水流，藉此把物質噴射出去！

他們會用這招清理洞穴，也會拋出泥沙驅趕靠近自己的章魚。

研究人員就拍到一隻雄章魚多次試圖與一隻雌章魚交配，雌章魚似乎不樂意，多次噴出的泥沙趕走雄章魚。

遇到殼厚的鴕鳥蛋，白兀鷲會用鳥喙叼起一顆石頭，頭和脖子用力往下一甩，把石頭朝蛋砸過去。一下沒砸開，就再丟一次，直到蛋殼裂開，就能吃得到裡面的蛋液。

除了投擲石頭這種高級技能外，把石頭當工具來打破蛋殼也是動物界少見的本領，白兀鷲是不是進入屬於他們的石器時代了！？

參考資料：1、2、3、4