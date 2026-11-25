高雄茂林山區黑熊現蹤 林保署屏東分署啟動監測、攜手部落守護
10天內高屏山區各一起黑熊目擊通報，繼本月13日晚間屏東縣三地門鄉台24線有族人發現黑熊過馬路，23日晚間8時40分林保署接獲民眾通報，高雄市茂林山區海拔約490公尺處目擊1隻台灣黑熊，經研究人員初步研判成年母熊。受惠於民眾即時提供目擊資訊，屏東分署以及早掌握黑熊動態，啟動後續勘查及監測。
屏東分署表示，接獲通報隨即前往現地勘查，現場未發現明顯黑熊活動痕跡，未見人為垃圾、廚餘等可能吸引黑熊靠近的食物來源。為進一步了解黑熊於該區域活動範圍及頻度，已在現場邊坡架設紅外線自動相機監測，相關影像資料將作為後續保育及人熊衝突預防管理依據。
感謝通報民眾，屏東分署前往拜訪並贈台灣黑熊目擊通報獎勵品，協助完成線上系統登錄，讓珍貴的生態紀錄得以完整留存。分署人員特別致贈熊鈴，提醒民眾進入山區活動時可適時發出聲響，讓黑熊提早察覺並主動避開。屏東分署強調，民眾多一分留意與即時通報，都是協助保育單位掌握第一手資訊的關鍵力量。
屏東分署指出，台灣黑熊保育除仰賴棲地維護，也需要居民共同參與。近年分署積極推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，鼓勵黑熊活動熱區部落投入自主巡護、棲地監測及黑熊通報等工作，藉由獎勵機制提升在地居民參與保育的意願，讓部落成為黑熊保育第一線夥伴。
這次參與黑熊生態服務給付茂林萬山部落族人共同前往勘查，結合傳統山林智識、保育專業及共同守護山林的具體展現，也為人熊友善共存累積更多實務經驗。
屏東分署提醒，台灣黑熊生性機警，通常主動避開人類，民眾無須過度恐慌。山村居民應妥善收納戶外食物、廚餘及飼料，避免食物氣味吸引黑熊靠近；山友及民眾進入山區，可隨身攜帶熊鈴或其他能發出聲響物品，降低與黑熊近距離遭遇機會。若在野外遠距離遇黑熊，應保持冷靜、面朝黑熊並緩慢後退，切勿追逐、餵食或干擾。
屏東分署再呼籲，民眾若於山區發現台灣黑熊或其活動蹤跡，請勿自行追蹤或干擾，應立即撥打林業保育署24小時免付費專線0800-000-930（您您您救山林）或於「人獸共域管理通報平台」線上通報。
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