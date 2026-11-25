10天內高屏山區各一起黑熊目擊通報，繼本月13日晚間屏東縣三地門鄉台24線有族人發現黑熊過馬路，23日晚間8時40分林保署接獲民眾通報，高雄市茂林山區海拔約490公尺處目擊1隻台灣黑熊，經研究人員初步研判成年母熊。受惠於民眾即時提供目擊資訊，屏東分署以及早掌握黑熊動態，啟動後續勘查及監測。

屏東分署表示，接獲通報隨即前往現地勘查，現場未發現明顯黑熊活動痕跡，未見人為垃圾、廚餘等可能吸引黑熊靠近的食物來源。為進一步了解黑熊於該區域活動範圍及頻度，已在現場邊坡架設紅外線自動相機監測，相關影像資料將作為後續保育及人熊衝突預防管理依據。

感謝通報民眾，屏東分署前往拜訪並贈台灣黑熊目擊通報獎勵品，協助完成線上系統登錄，讓珍貴的生態紀錄得以完整留存。分署人員特別致贈熊鈴，提醒民眾進入山區活動時可適時發出聲響，讓黑熊提早察覺並主動避開。屏東分署強調，民眾多一分留意與即時通報，都是協助保育單位掌握第一手資訊的關鍵力量。

屏東分署指出，台灣黑熊保育除仰賴棲地維護，也需要居民共同參與。近年分署積極推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，鼓勵黑熊活動熱區部落投入自主巡護、棲地監測及黑熊通報等工作，藉由獎勵機制提升在地居民參與保育的意願，讓部落成為黑熊保育第一線夥伴。

這次參與黑熊生態服務給付茂林萬山部落族人共同前往勘查，結合傳統山林智識、保育專業及共同守護山林的具體展現，也為人熊友善共存累積更多實務經驗。

屏東分署提醒，台灣黑熊生性機警，通常主動避開人類，民眾無須過度恐慌。山村居民應妥善收納戶外食物、廚餘及飼料，避免食物氣味吸引黑熊靠近；山友及民眾進入山區，可隨身攜帶熊鈴或其他能發出聲響物品，降低與黑熊近距離遭遇機會。若在野外遠距離遇黑熊，應保持冷靜、面朝黑熊並緩慢後退，切勿追逐、餵食或干擾。

屏東分署再呼籲，民眾若於山區發現台灣黑熊或其活動蹤跡，請勿自行追蹤或干擾，應立即撥打林業保育署24小時免付費專線0800-000-930（您您您救山林）或於「人獸共域管理通報平台」線上通報。

林保署屏東分署人員協助民眾完成線上通報並宣導人熊相遇因應之道。圖／林保署屏東分署提供

在地部落族人共同現勘確認山壁痕跡。圖／林保署屏東分署提供

研究人員觀察周遭山坡有無黑熊痕跡。圖／林保署屏東分署提供

目擊現場邊坡架設紅外線自動相機持續監測黑熊動態。圖／林保署屏東分署提供

林業保育署「人獸共域管理通報平台」線上登入頁畫面。圖／林保署屏東分署提供